Itupeva recebe neste domingo (20) a 17ª edição do Festival de Minivôlei, evento tradicional que reúne crianças em uma manhã dedicada ao esporte, à integração e ao incentivo à prática esportiva.
A programação será realizada das 8h às 13h, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, localizado na Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, nº 300, no Jardim São Vicente.
A expectativa é reunir aproximadamente 500 crianças, entre atletas de Itupeva e equipes convidadas de outros municípios. O festival terá atividades voltadas à vivência esportiva e à troca de experiências por meio do minivôlei.
Programação para crianças e famílias
A programação vai além das atividades nas quadras. O festival também contará com atrações destinadas às crianças e às famílias que acompanharem o evento.
Entre as opções estão distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis e praça de alimentação.