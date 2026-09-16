16 de setembro de 2026
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NESTE DOMINGO (20)

17º Festival de Minivôlei de Itupeva reúne esporte e lazer

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Itupeva
A programação vai além das atividades nas quadras. O festival também contará com atrações destinadas às crianças e às famílias que acompanharem o evento
A programação vai além das atividades nas quadras. O festival também contará com atrações destinadas às crianças e às famílias que acompanharem o evento

Itupeva recebe neste domingo (20) a 17ª edição do Festival de Minivôlei, evento tradicional que reúne crianças em uma manhã dedicada ao esporte, à integração e ao incentivo à prática esportiva.

A programação será realizada das 8h às 13h, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, localizado na Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, nº 300, no Jardim São Vicente.

A expectativa é reunir aproximadamente 500 crianças, entre atletas de Itupeva e equipes convidadas de outros municípios. O festival terá atividades voltadas à vivência esportiva e à troca de experiências por meio do minivôlei.

Programação para crianças e famílias

A programação vai além das atividades nas quadras. O festival também contará com atrações destinadas às crianças e às famílias que acompanharem o evento.

Entre as opções estão distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis e praça de alimentação.

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