Foi realizada nesta terça-feira (15) a abertura oficial do 2º Festival Gastronômico e Turístico de Itupeva, no Cine Teatro Municipal, localizado no Parque da Cidade. A cerimônia reuniu convidados, representantes dos estabelecimentos participantes, secretários municipais, o prefeito Rogério Cavalin e a primeira-dama Aline Cavalin.

Para marcar o início oficial do festival, os participantes foram convidados a realizar um brinde no palco. Durante a cerimônia, os estabelecimentos participantes também receberam os pins oficiais do evento, que poderão ser utilizados nos espaços durante o período do festival.

Após a cerimônia, os convidados participaram de um coquetel no saguão do Cine Teatro. O encontro contou com amostras de pratos e produtos que fazem parte da programação, permitindo aos presentes conhecer algumas das opções que serão oferecidas ao público.