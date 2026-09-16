O filme “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).
Agora, o longa será submetido à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, e passará pelo processo de seleção que definirá os filmes que avançarão na disputa pela indicação. A categoria terá cinco produções entre as finalistas.
“Feito Pipa” foi escolhido entre seis filmes que chegaram à etapa final da seleção brasileira. Também estavam na disputa “100 Dias”, de Carlos Saldanha; “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo; “Nosso Segredo”, de Grace Passô; e “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins.
Segundo a presidente da comissão de seleção, Clélia Bessa, o longa reúne elementos de alcance universal com características da cultura brasileira.“O filme ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton, tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira a partir de uma cidade do interior do Ceará”, afirmou.
História
Ambientado no sertão do Ceará, o filme acompanha Gugu, um menino de quase 12 anos que vive com a avó, Dilma. Apaixonado por futebol, maquiagem e dança, ele é criado de maneira livre e afetuosa pela avó, mas enfrenta a rejeição do pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos.
A rotina da família muda quando Dilma começa a apresentar problemas de memória. Com medo de precisar deixar a comunidade para morar com o pai, Gugu tenta esconder a situação da avó.
Yuri Gomes interpreta Gugu, enquanto Teca Pereira dá vida a Dilma.
Premiações
Filmado em Quixadá, no Ceará, “Feito Pipa” já recebeu reconhecimentos em festivais brasileiros e internacionais.
No Festival de Berlim, o longa conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme, além do Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus.
A produção também foi destaque no Festival de Gramado, onde recebeu cinco reconhecimentos: Melhor Direção, para Allan Deberton; Melhor Atriz, para Teca Pereira; Melhor Ator Coadjuvante, para Lázaro Ramos; Melhor Filme pelo Júri Popular; além de uma Menção Honrosa para Yuri Gomes.
Com distribuição da Paris Filmes, “Feito Pipa” tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 5 de novembro.
A escolha como representante brasileira inicia agora a campanha do filme em busca de uma vaga entre os indicados ao Oscar 2027.