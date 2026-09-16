O filme “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16).

Agora, o longa será submetido à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, e passará pelo processo de seleção que definirá os filmes que avançarão na disputa pela indicação. A categoria terá cinco produções entre as finalistas.

“Feito Pipa” foi escolhido entre seis filmes que chegaram à etapa final da seleção brasileira. Também estavam na disputa “100 Dias”, de Carlos Saldanha; “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo; “Nosso Segredo”, de Grace Passô; e “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins.