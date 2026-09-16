O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu nesta terça-feira (15) a sessão que analisa a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu após o pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, em meio a uma sessão marcada por divergências e bate-boca entre integrantes da Corte. No resultado provisório anunciado por Fachin, quatro ministros votaram contra a questão de ordem de Gilmar Mendes, mantendo os casos de investigação sobre André Mendonça e Alexandre de Moraes separados: Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Do outro lado, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes votaram a favor da análise conjunta. Flávio Dino também sinalizou que acompanha essa posição, mas pediu vista antes de concluir a votação. Leia mais no jj.com.br

Uso e ocupação do solo

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista realiza nesta quarta-feira (16), às 19h, a 2ª Audiência Pública de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. O encontro será no Nipo, na Rua Júlio Prestes, 10, Vila São Paulo, e é aberto à população, profissionais e entidades interessados no planejamento urbano e no desenvolvimento sustentável do município. A participação popular é importante para contribuir com propostas e sugestões. Quem quiser se manifestar deverá fazer a inscrição no local até as 18h30. Também é possível enviar contribuições por meio de formulário online, disponível no link da bio da Prefeitura.



Cobrando e fiscalizando