A expansão urbana e econômica da Região Metropolitana de Jundiaí traz oportunidades de investimentos, geração de empregos e aumento da arrecadação, mas também impõe desafios relacionados à preservação ambiental. A ocupação do território, a instalação de novas empresas, a mobilidade e o crescimento das cidades precisam ser planejados de forma a evitar impactos sobre áreas verdes, mananciais e outros recursos naturais. Em uma região marcada pela presença da Serra do Japi e por áreas de proteção ambiental, conciliar desenvolvimento e preservação é um dos principais desafios para os próximos anos. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí questiona os candidatos sobre quais medidas pretendem adotar para garantir crescimento econômico sem comprometer o patrimônio ambiental da região.
A 13ª pergunta é: “A região precisa conciliar expansão urbana e econômica com preservação ambiental. Como o senhor(a) pretende compatibilizar atração de investimentos, geração de empregos e proteção dos recursos naturais?”
Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
ELLEN MARTINELLI
Desenvolvimento não pode ser sinônimo de destruição. Como deputada federal, vou defender investimentos e incentivos para empresas que gerem empregos e adotem tecnologias sustentáveis, além de buscar recursos para infraestrutura e preservação ambiental nos municípios. A Região Metropolitana de Jundiaí precisa crescer, gerar renda e atrair investimentos, mas com planejamento e responsabilidade para garantir futuro às próximas gerações.
FAOUAZ TAHA
Como vereador de Jundiaí, sou autor da lei de alerta sobre as urgências climáticas e, assim, defendo planejamento urbano responsável, com proteção de mananciais, áreas verdes e recursos hídricos, além do incentivo a investimentos sustentáveis. Na Assembleia, quero buscar recursos e políticas que estimulem empresas a adotarem tecnologias limpas, eficiência energética e redução de resíduos, sem criar barreiras desnecessárias à geração de emprego.
JOÃO PAULO
Vou defender um Mapa Regional, baseado no Zoneamento Ecológico-Econômico, para levar empresas a áreas já estruturadas e impedir a ocupação de mananciais, áreas de recarga e do entorno da Serra do Japi. Também vou articular a Linha Economia Verde da Desenvolve SP para financiar reúso de água, energia limpa, tratamento de efluentes e reciclagem. Assim, atraímos investimentos, criamos empregos e protegemos nosso futuro.
CRISTIANO LOPES
Desenvolvimento não pode destruir nosso maior patrimônio. Defendo fortalecer a proteção da Serra do Japi, com estudos para ampliar áreas protegidas e criar unidade de conservação de proteção integral onde for tecnicamente adequado. Vou buscar emendas para transição ecológica, energia renovável, digitalização, turismo ambiental e rural, gerando empregos com responsabilidade.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Desenvolvimento econômico e preservação ambiental precisam caminhar juntos. Em Brasília, vou trabalhar para estimular investimentos sustentáveis, inovação e novas atividades econômicas capazes de gerar empregos de qualidade sem comprometer nossos recursos naturais. Jundiaí já mostrou que é possível crescer com planejamento e regras responsáveis de proteção ambiental. Esse equilíbrio deve orientar o desenvolvimento de toda a região, com segurança para quem investe, uso de tecnologia e respeito ao meio ambiente, garantindo qualidade de vida hoje e para as próximas gerações.
DR. CABOCLO
Jundiaí preserva 21,2% do território com a Serra do Japi tombada e 4,8% em reservas, acima da média de muitas cidades. O FAZGRAN prova que indústria e ecologia combinam. Minha proposta: criar na Fatec um Data Center Municipal, com supercomputação gratuita para PMEs, apoio a startups e capacitação tecnológica, gerando empregos e atraindo investimentos sem desmatar 1 m².
ANTONIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, vou lutar para que a Região Metropolitana de Jundiaí seja referência em desenvolvimento sustentável. Quero atrair investimentos, gerar empregos e ampliar oportunidades, sem abrir mão da proteção ambiental. Defenderei menos burocracia, segurança jurídica e incentivos para quem investe e produz com responsabilidade. A região precisa crescer, prosperar e preservar seu futuro. Esse é o meu compromisso.
PADRE SILVIO ANDREI
Desenvolvimento de verdade é aquele que gera emprego sem destruir o futuro. Vou defender investimentos com responsabilidade ambiental, planejamento urbano, proteção dos mananciais e incentivos a empresas que adotem tecnologias limpas.
São Paulo precisa crescer, mas crescer com equilíbrio. A preservação não pode ser inimiga da economia: deve ser parte de um projeto que gere renda, qualidade de vida e oportunidades para todos.
DANILO JOAN
Em Cajamar, mostramos que desenvolvimento e preservação caminham juntos. Atraímos grandes empresas, geramos empregos e avançamos no saneamento, com duas Estações de Tratamento de Esgoto na cidade. Quero levar esse modelo para a região: atrair investimentos com planejamento, ampliar o saneamento, proteger os recursos naturais e garantir crescimento sustentável, emprego e qualidade de vida.