A expansão urbana e econômica da Região Metropolitana de Jundiaí traz oportunidades de investimentos, geração de empregos e aumento da arrecadação, mas também impõe desafios relacionados à preservação ambiental. A ocupação do território, a instalação de novas empresas, a mobilidade e o crescimento das cidades precisam ser planejados de forma a evitar impactos sobre áreas verdes, mananciais e outros recursos naturais. Em uma região marcada pela presença da Serra do Japi e por áreas de proteção ambiental, conciliar desenvolvimento e preservação é um dos principais desafios para os próximos anos. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí questiona os candidatos sobre quais medidas pretendem adotar para garantir crescimento econômico sem comprometer o patrimônio ambiental da região.

A 13ª pergunta é: “A região precisa conciliar expansão urbana e econômica com preservação ambiental. Como o senhor(a) pretende compatibilizar atração de investimentos, geração de empregos e proteção dos recursos naturais?”

Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.

