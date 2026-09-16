16 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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SUSPEITO PRESO

Homem leva tiro no pescoço em tentativa de homicídio em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs encontraram uma garrucha municiada e munições sobressalentes
Os PMs encontraram uma garrucha municiada e munições sobressalentes

Um homem foi atingido por um tiro no pescoço no final da noite desta terça-feira (16), no Jardim Tulipas, em Jundiaí. O projétil ficou alojado e a vítima foi socorrida ao hospital, onde permaneceu internada para a retirada da bala. O suspeito da tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo em via pública. Pelo telefone 190, também foram informadas as características do veículo utilizado pelo autor do crime na fuga; uma Toyota Hilux.

Durante o deslocamento para o local, uma das equipes se deparou com a caminhonete trafegando no contrafluxo. Os policiais fizeram o retorno e passaram a acompanhar o veículo, conseguindo realizar a abordagem.

Durante a vistoria, os PMs encontraram uma garrucha municiada e munições sobressalentes. Segundo a polícia, o homem confessou ter efetuado o disparo contra a vítima.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida ao hospital e permaneceu internada para os procedimentos médicos necessários.

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