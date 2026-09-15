O encontro entre artistas, colecionadores e visitantes movimenta o Centro de Jundiaí com cultura, criatividade e memória. Além de oferecer diversidade ao público, a feira também abre espaço para novos talentos, como a jovem artista Mariana Amaral, de apenas 11 anos. Há um ano, ela estuda pintura e utiliza tinta a óleo para criar suas obras. “Faço aulas de pintura há um ano e quero continuar trabalhando com pintura e arte. Gosto muito de estar na feira e conversar com as pessoas que passam por aqui”, conta Mariana.

Em sua 6ª edição, a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades de Jundiaí reunirá, no domingo, dia 20 de setembro, das 9h às 14h, na Praça da Matriz (Governador Pedro de Toledo), expositores que apresentam diferentes formas de arte e coleções e o público, amante das antiguidades e das artes plásticas.

A diversidade também está presente no trabalho de Victor Peres, que produz peças em impressão 3D, com esculturas inspiradas na cultura nerd e nos videogames, além de mandalas e objetos para o dia a dia. Para ele, a realização da feira em um espaço histórico aproxima a arte do público. “Essa iniciativa é excelente para os artistas de Jundiaí, ainda mais na Praça da Matriz, que tem todo um contexto histórico. É incrível ver tanta gente aqui de forma tão espontânea!”, afirma.

Até novembro, a feira será realizada no terceiro domingo de cada mês. Interessados em expor nas próximas edições podem se inscrever por meio de formulário, disponível neste link. Além de incentivar a economia criativa e preservar memórias afetivas por meio das antiguidades e das artes, a iniciativa fortalece a convivência e a ocupação cultural no coração da cidade.

Serviço

Data: 20 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 14h

Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro

Entrada gratuita