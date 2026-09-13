Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros seguem os trabalhos para localização de vítimas do desabamento de um prédio na Penha, Zona Leste da Capital, no sábado. A polícia de São Paulo realizou na manhã deste domingo (13) a prisão temporária de um dos sócio-proprietários da construtora New Home, responsável pela construção do edifício de 12 andares que desabou. Ele foi levado para o 24° Distrito Policial, onde prestará depoimento e ficará à disposição da Justiça. As diligências prosseguem para a execução de outros dois mandados de prisão temporária expedidos contra representantes da empresa.

Nesta manhã de domingo (13), as autoridades confirmaram que mais três pessoas foram encontradas sem vida nos escombros na Penha. São cinco mortes na ocorrência. Ao todo, sete vítimas já foram retiradas, duas com vida, um homem adulto e uma criança do sexo feminino, com ferimentos leves, entre contusões e escoriações, encaminhados ao Pronto-Socorro do Tatuapé. A hipótese atual é de que mais uma pessoa, uma criança de sete anos, continua no local.

Trabalham no local 22 viaturas, 70 bombeiros e um cão de busca e salvamento. As equipes contam ainda com o apoio de maquinário para a movimentação de peças de maior porte, permitindo o acesso seguro dos bombeiros às áreas de busca. A ocorrência segue em andamento, com os trabalhos mantidos durante a madrugada.

Ocorrências da chuva