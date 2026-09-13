Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros seguem os trabalhos para localização de vítimas do desabamento de um prédio na Penha, Zona Leste da Capital, no sábado. A polícia de São Paulo realizou na manhã deste domingo (13) a prisão temporária de um dos sócio-proprietários da construtora New Home, responsável pela construção do edifício de 12 andares que desabou. Ele foi levado para o 24° Distrito Policial, onde prestará depoimento e ficará à disposição da Justiça. As diligências prosseguem para a execução de outros dois mandados de prisão temporária expedidos contra representantes da empresa.
Nesta manhã de domingo (13), as autoridades confirmaram que mais três pessoas foram encontradas sem vida nos escombros na Penha. São cinco mortes na ocorrência. Ao todo, sete vítimas já foram retiradas, duas com vida, um homem adulto e uma criança do sexo feminino, com ferimentos leves, entre contusões e escoriações, encaminhados ao Pronto-Socorro do Tatuapé. A hipótese atual é de que mais uma pessoa, uma criança de sete anos, continua no local.
Trabalham no local 22 viaturas, 70 bombeiros e um cão de busca e salvamento. As equipes contam ainda com o apoio de maquinário para a movimentação de peças de maior porte, permitindo o acesso seguro dos bombeiros às áreas de busca. A ocorrência segue em andamento, com os trabalhos mantidos durante a madrugada.
Ocorrências da chuva
O Gabinete de Crise instalado pelo Governo de São Paulo segue mobilizado neste domingo para coordenar as ações de ajuda e monitoramento por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde sexta-feira (11). Há previsão de volumes de até 150 mm na Baixada Santista e Litoral Norte até esta segunda-feira (14). Em Eldorado, no Vale do Ribeira, 54 famílias foram retiradas de suas residências de forma preventiva por conta da elevação do rio Ribeira de Iguape.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo atende ocorrências em diferentes regiões no Estado e segue monitorando as áreas afetadas e as condições meteorológicas. Entre a 0h de sábado e as 7h30 deste domingo, a Defesa Civil emitiu 21 alertas por SMS e 4 alertas por Cell Broadcast, em razão das condições meteorológicas.
Equipes da Defesa Civil foram deslocadas para auxiliar na cidade de Eldorado. O nível do Rio Ribeira de Iguape apresentou elevação de aproximadamente 9 metros em razão das chuvas registradas na região. Na área urbana, 54 famílias, totalizando 173 pessoas, foram retiradas de suas residências de forma gradual. A ajuda humanitária enviada pelo Governo de São Paulo foi ampliada para a região, com itens como colchões e cestas básicas. A Defesa Civil também disponibilizou uma balsa inflável para auxiliar moradores da área isolada.
Em Itu, foram registrados queda de muro de arrimo sobre duas residências, deslizamentos de terra e rochas, queda de muro de divisa e três quedas de árvores. Em Vargem Grande Paulista, houve queda de muro, queda de barreira, deslizamentos e deslocamento de rochas. Uma residência teve a parede de um cômodo atingida, sem comprometimento estrutural, e o morador foi realocado dentro do próprio imóvel. Não houve vítimas ou feridos nos dois municípios.
Em Sete Barras, o transbordamento do Rio Ribeira de Iguape inundou vias e propriedades rurais, afetando 50 moradias. Em Itapecerica da Serra, alagamentos temporários afetaram 95 residências, além de terem sido registradas oito quedas de árvores e nove pontos de deslizamento em vias públicas. Não houve registro de feridos, desalojados ou desabrigados nas ocorrências.
Em Mogi das Cruzes, as fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e elevação dos níveis de rios e córregos, com pontos de transbordamento e alagamentos em diferentes bairros. Não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados. Em Osasco, cinco árvores de grande porte com risco de queda foram removidas pela Defesa Civil, com saída preventiva das famílias durante a operação. Treze moradias tiveram danos parciais, e não houve vítimas.
Nível dos rios
A elevação dos níveis dos rios após as chuvas mantém o monitoramento hidrológico em diferentes regiões do Estado. Na Região de Registro, os cursos d’água permanecem elevados e apresentam tendência de aumento em alguns pontos, conforme dados registrados na manhã deste domingo (13).
Em Eldorado, no Vale do Ribeira, esse trabalho resultou na retirada preventiva e gradual das 54 famílias de suas residências na área urbana. A ação foi realizada à medida que o Rio Ribeira de Iguape apresentou elevação de aproximadamente nove metros em razão das chuvas registradas na região, permitindo que os moradores deixassem os imóveis de forma segura e antecipada.
O nível dos rios é monitorado com atenção pela SP Águas. Segundo a agência, na manhã deste domingo, dos 20 pontos monitorados nos rios Tietê e Pinheiros, a tendência predominante observada é de estabilidade. São 12 pontos em condição normal, 2 em atenção, 1 em alerta, nenhum em emergência e 4 em extravasamento.
Os pontos críticos de extravasamento estão em: São Paulo – Núcleo Itaim Biacica (0,91 m acima da cota), São Paulo – Núcleo Jardim Helena (0,71 m acima), Itaquaquecetuba – Rio Tietê (0,41 m acima) e Mogi das Cruzes – Rio Tietê Estaleiro (0,02 m acima). Guarulhos – Barragem da Penha Montante segue em alerta.
A região da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) Ribeira de Iguape, a SP Águas registrou chuva de 26,1 mm nas últimas 24 horas. Das 29 estações, 6 estão em extravasamento, 1 em emergência (Registro), 6 em alerta e 5 em atenção — ao longo do Rio Ribeira de Iguape, Rio Juquiá e Rio Itariri.
Já na UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí, houve chuva de 2,4 mm nas últimas 24 horas. Das 39 estações, 3 estão em extravasamento, 5 em emergência, 6 em alerta — ao longo dos rios Atibaia, Capivari, Jaguari e Jundiaí.
Na UGRGH Paraíba do Sul, o registro é de chuva de 2,9 mm nas últimas 24 horas. Das 29 estações, nenhuma registrou extravasamento ou emergência; 7 estão em alerta e 2 em atenção — ao longo dos rios Paraíba do Sul e Paraitinga.
Trens
A CPTM informou que, após o encerramento da operação deste sábado (12), iniciou testes no sistema de energia das Linhas 11-Coral, 12-Safira e do Expresso Aeroporto, devido aos danos causados na subestação Engenheiro São Paulo, atingida por um raio durante a madrugada, o que provocou um incêndio no local. A subestação conta com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios). Os trabalhos seguirão ao longo do domingo (13).
Em razão dos testes, as obras de manutenção programadas para as Linhas 11 e 12 foram suspensas. Os testes permitirão avaliar a extensão dos danos, a necessidade de reparos e os prazos para a recuperação dos equipamentos. A partir dos resultados, a CPTM avaliará se haverá algum impacto na operação desta segunda-feira (14) e adotará, se necessário, as medidas para garantir o pleno atendimento aos passageiros.
A Linha 7-Rubi terá operação diferenciada neste domingo (13) para que as equipes de manutenção possam dar continuidade aos trabalhos de remoção de uma árvore de grande porte que caiu sobre a via férrea na última sexta-feira (11), após as fortes ventanias que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo. Em razão da ocorrência, as obras de modernização comunicadas e previstas para este domingo (13) foram suspensas. Durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite, a Linha 7-Rubi contará com as seguintes estratégias operacionais:
- os trens circularão por via única entre as estações Vila Clarice e Vila Aurora, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos;
- no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, os trens circularão com intervalo programado de aproximadamente 25 minutos;
- nos trechos entre Palmeiras-Barra Funda e Pirituba e entre Vila Aurora e Jundiaí, os trens circularão com intervalo programado de aproximadamente 12,5 minutos.
Para permitir a atuação das equipes de manutenção com segurança e sem interferências na operação, os trens que seguirem no sentido Jundiaí não prestarão serviço na estação Piqueri.
Estradas
A Artesp monitora mais de 12 mil kms de rodovias sob concessão no estado. A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios permanece temporariamente interditada na manhã deste domingo (13) em virtude do alto volume de chuvas registrado na região. Equipes da concessionária Tamoios, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil farão vistoria conjunta nesta manhã para nova avaliação do trecho.
Desde o início da interdição, o trânsito flui em Operação Comboio com Pare & Siga pela Serra Nova. Até o momento, foram realizados 33 comboios. Equipes da Concessionária Tamoios, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil farão vistoria conjunta nesta manhã para nova avaliação do trecho.
O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou interdições totais ou parciais em 23 trechos em rodovias estaduais em diferentes regiões do Estado. As ocorrências incluem alagamentos, quedas de árvores sobre a pista e deslizamentos ou quedas de barreiras, afetando vias em diferentes regiões do Estado.
Entre os pontos com interdição total, estão trechos da rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, em Guapiara, da rodovia Benedito Pascoal de França, entre os km 42 e 71, em Sete Barras, e da rodovia São Miguel Arcanjo, no km 86, em São Miguel Arcanjo.
Também há interdições parciais em trechos das rodovias dos Tropeiros, em Cachoeira Paulista e Silveiras; Henrique Eroles, em Guararema; Walter Manzato, em Nova Odessa; Edgard Máximo Zambotto, em Franco da Rocha; Floriano Rodrigues Pinheiro, em Pindamonhangaba; Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo; Professor Alfredo Rolim de Moura e Nilo Máximo, em Salesópolis; além de outros pontos da Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, em Guapiara e Ribeira, e da Hiroshi Kosuge (Kantiam), em Ribeirão Branco.
Previsão do tempo
A previsão é de alerta para chuvas persistentes entre domingo e segunda-feira (14) em diferentes regiões do Estado de São Paulo, por conta de frentes de umidade vindas da Amazônia e do oceano Atlântico.
Os maiores acumulados são previstos para a Baixada Santista e o Litoral Norte, podendo se aproximar de 150 mm. Na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Itapeva e Registro, os volumes podem chegar a 100 mm, enquanto nas regiões de Campinas, Sorocaba, Bauru, Marília, Araraquara e Presidente Prudente, podem atingir cerca de 75 mm.
A Defesa Civil do Estado encaminhou mensagem preventiva por SMS aos municípios do litoral paulista, orientando atenção redobrada e, se possível, a suspensão de atividades no mar em razão das rajadas de vento e da agitação marítima.
Orientação à população
- Acompanhe os alertas: fique atento às informações divulgadas pelos órgãos oficiais.
- Em caso de evacuação, deixe o imóvel: se houver determinação para sair, deixe a residência e siga para o local seguro indicado pelo município.
- Não atravesse áreas alagadas: nunca tente atravessar água corrente a pé ou de veículo.
- A água pode esconder buracos, desníveis e obstáculos, além de oferecer risco de arrastamento.
- Mantenha distância dos cursos d’água: evite permanecer em margens, pontes e outras estruturas próximas aos rios quando houver níveis elevados.
- Separe itens essenciais: em caso de necessidade de evacuação, mantenha documentos, medicamentos e outros itens indispensáveis em local de fácil acesso.
Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil, envie o CEP de interesse por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.