A história em quadrinhos (HQ) Minutoperdido, do quadrinista e professor universitário de Comunicação Silvio Romão, também conhecido como Ramones, será lançada no JundComics, entre os dias 26 e 27 de setembro. A proposta da obra é transformar Jundiaí em cenário pós-apocalíptico.
Minutoperdido é uma publicação independente com uma proposta que une HQ e RPG no mesmo volume. O projeto foi viabilizado por meio de financiamento coletivo, graças ao apoio de pessoas que acreditaram na obra e contribuíram para que ela chegasse ao formato impresso.
A história é ambientada em uma Jundiaí pós-apocalíptica, transformando lugares conhecidos da cidade, como a Ponte Torta, o Complexo Expressa e a Emeb Ranieri Mazzilli, em cenários da aventura. Entre os protagonistas está Dragão, um menino surdo, e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) está presente na narrativa e na comunicação entre os personagens.
Além da história em quadrinhos, Minutoperdido traz o conteúdo de RPG, que permite aos leitores criarem suas próprias aventuras dentro desse universo. A proposta amplia a experiência da HQ, fazendo com que o leitor possa também jogar e explorar o mundo apresentado na história.
O lançamento acontece no JundComics, evento de quadrinhos e cultura pop de Jundiaí, que neste ano acontece na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e tem entrada gratuita. Minutoperdido poderá ser encontrado na área de RPG, organizada pelo Conclave RPG, espaço que também será ponto de retirada dos exemplares e recompensas dos apoiadores da campanha de financiamento coletivo.
Serviço
Lançamento da HQ Minutoperdido, de Silvio Romão
Data: 26 e 27 de setembro, a partir das 10h
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396, Vila Arens)
O lançamento acontece junto ao evento JundComics (@jundcomics)