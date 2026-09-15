A história em quadrinhos (HQ) Minutoperdido, do quadrinista e professor universitário de Comunicação Silvio Romão, também conhecido como Ramones, será lançada no JundComics, entre os dias 26 e 27 de setembro. A proposta da obra é transformar Jundiaí em cenário pós-apocalíptico.

Minutoperdido é uma publicação independente com uma proposta que une HQ e RPG no mesmo volume. O projeto foi viabilizado por meio de financiamento coletivo, graças ao apoio de pessoas que acreditaram na obra e contribuíram para que ela chegasse ao formato impresso.

A história é ambientada em uma Jundiaí pós-apocalíptica, transformando lugares conhecidos da cidade, como a Ponte Torta, o Complexo Expressa e a Emeb Ranieri Mazzilli, em cenários da aventura. Entre os protagonistas está Dragão, um menino surdo, e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) está presente na narrativa e na comunicação entre os personagens.