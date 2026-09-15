Nesta segunda-feira (14), foi divulgada a lista dos 500 selecionados para o Prontos pro Mundo do primeiro semestre de 2027. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), há oito estudantes selecionados para o intercâmbio no exterior, custeado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. São sete estudantes que integram a seleção por município e um que integra a lista de classificação geral. Veja abaixo.

Por município, a seleção tem um aluno de Várzea Paulista, da E.E. Idoroti de Souza Alvarez, que vai para a Austrália. Uma aluna da E.E. Capitão Vitorio Togni, de Cabreúva, vai para a Austrália também. Um estudante de Itupeva, da E.E. Prof. Márcio Borges Machado, vai para a Nova Zelândia. Há um de Jundiaí, da E.E. Diógenes Duarte Paes, que vai para a Austrália. Há também um estudante de Campo Limpo Paulista, da E.E. Frei Dagoberto Romag, a caminho da Austrália. De Louveira, uma estudante da E.E. Prof. Alberto Ferreira Rezende embarcará para a Austrália. Por fim, de Jarinu, uma estudante da E.E. Duilio Maziero vai para o Canadá.

Entre as vagas da classificação geral, na região, apenas um estudante, da E.E. José Polli, de Itupeva foi selecionado e vai para a Austrália.

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