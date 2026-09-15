15 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ACUMULOU!

Pai devedor de valor de pensão 'impagável' é preso pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O homem foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado
O homem foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado

Um homem devedor de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia ao filho foi preso por policiais militares na manhã desta terça-feira (15), em um condomínio de Itupeva.

Os PMs realizavam patrulhamento quando perceberam que um homem aparentava estar nervoso ao notar a presença da viatura. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na consulta aos dados pessoais, porém, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por dívida de pensão alimentícia. O débito era de R$ 90.448,13.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários