Um homem devedor de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia ao filho foi preso por policiais militares na manhã desta terça-feira (15), em um condomínio de Itupeva.

Os PMs realizavam patrulhamento quando perceberam que um homem aparentava estar nervoso ao notar a presença da viatura. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na consulta aos dados pessoais, porém, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por dívida de pensão alimentícia. O débito era de R$ 90.448,13.