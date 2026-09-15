Uma escola de idiomas localizada na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (15). Cinco cadeiras com estrutura de metal foram levadas do local. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um suspeito.

O sistema de câmeras monitorado pela PM registrou o momento em que um homem deixou a escola de inglês e espanhol carregando várias cadeiras e seguiu em direção à avenida União dos Ferroviários.

Uma equipe foi deslocada para a região e conseguiu localizar o suspeito. Com ele, os policiais encontraram as cinco cadeiras furtadas.