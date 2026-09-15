15 de setembro de 2026
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UM PRESO

Escola de idiomas é invadida e furtada de madrugada em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso

Uma escola de idiomas localizada na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (15). Cinco cadeiras com estrutura de metal foram levadas do local. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um suspeito.

O sistema de câmeras monitorado pela PM registrou o momento em que um homem deixou a escola de inglês e espanhol carregando várias cadeiras e seguiu em direção à avenida União dos Ferroviários.

Uma equipe foi deslocada para a região e conseguiu localizar o suspeito. Com ele, os policiais encontraram as cinco cadeiras furtadas.

Inicialmente, o homem alegou aos PMs que havia recolhido as cadeiras de uma caçamba de lixo. Porém, ao ser informado de que sua ação havia sido registrada pelas câmeras de segurança, acabou confessando o furto, alegando que iria vender para comprar drogas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, localizado a poucos metros do ponto onde foi detido, e permaneceu preso em flagrante pelo crime.

Segundo a PM, as imagens serviram como elemento para o registro da prisão, já que não foi possível localizar um responsável pela escola no momento da ocorrência.

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