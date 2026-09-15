A votação on-line começa nesta terça-feira (15). As opções são Sussu e Ludi , e os interessados podem acessar o formulário neste link . A escolha segue até 20 de outubro, e será possível votar mais de uma vez. Todas as etapas da campanha do mascote e o resultado da votação serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

O programa Ludicidadania é desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e visa aproximar a instituição de estudantes, trabalhando, de forma lúdica, temas importantes para a formação das crianças. E agora, uma nova ação amplia essa participação. O Ludicidadania ganhou uma mascote, uma onça-parda que passa a representar o programa. Mas ela ainda não tem um nome definido e a população poderá ajudar nessa escolha.

O Ludicidadania é voltado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental e estimula valores como cidadania, responsabilidade, respeito ao próximo e cultura de paz.

O programa é dividido em oito módulos, com três aulas cada, em encontros semanais. Durante as atividades, os estudantes são convidados a refletir sobre seus objetivos pessoais e profissionais e participam de ações sobre trânsito seguro, mobilidade, civismo, saúde, segurança, convivência, importância da família e formas de lidar com os sentimentos.

Ao longo de sua trajetória, o Ludicidadania também tem fortalecido a aproximação entre a Guarda Municipal, as escolas e as famílias. A proposta é mostrar às crianças que a atuação da GMJ também está presente na prevenção, na orientação e no cuidado, criando vínculos e ampliando o diálogo dentro e fora do ambiente escolar. Além das formaturas, que marcam a conclusão das atividades, algumas propostas são desenvolvidas pelos estudantes em casa, estimulando a conversa entre crianças, pais e responsáveis sobre os temas trabalhados nos encontros.