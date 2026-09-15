Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (15) pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas, e a Polícia Militar cumpre 26 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão em Itatiba e Campinas. Entre os alvos da operação, que mira pessoas ligadas à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em esquemas de tráfico e lavagem de dinheiro, há um vereador de Itatiba e um policial militar.

Além do vereador e do policial, são alvos da operação três lojas de veículos, sendo duas em Itatiba e uma em Campinas. Ao todo, são cumpridos 23 mandados de busca em Itatiba e três em Campinas. A operação, chamada Nexus, mobiliza mais de 160 policiais militares, além de promotores de Justiça. Também atuam equipes do 1º e do 10º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Corregedoria da PM, o helicóptero Águia e cães farejadores.