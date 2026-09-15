A Câmara Municipal de Jundiaí discute, nesta terça-feira (15), seis projetos de lei e uma moção na ordem do dia. Entre os temas estão a criação de diretrizes para ampliar a infraestrutura de recarga de veículos elétricos em áreas públicas e a flexibilização do uso do uniforme escolar por estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Projeto de Lei nº 15.284/2026, de Faouaz Taha, estabelece diretrizes para incentivar a instalação de estações de recarga para veículos elétricos em áreas públicas. A proposta busca estimular a mobilidade sustentável e reduzir a emissão de poluentes.

Pelo texto, o Executivo poderá viabilizar a implantação e a operação dos equipamentos por meio de concessão ou permissão de uso de bens públicos, parcerias com a iniciativa privada ou chamamento público. Os pontos poderão ser instalados em vias públicas, estacionamentos, prédios públicos e áreas de grande circulação.