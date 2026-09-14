A DAE Jundiaí concluiu as obras de implantação de uma nova rede de abastecimento de água na região do Ivoturucaia. A intervenção foi realizada na Avenida José Mezzalira e contemplou a instalação de 530 metros de tubulação, beneficiando cerca de 50 famílias.

O projeto recebeu investimento de R$ 119 mil, com recursos próprios da empresa.

Com a conclusão da rede, os moradores atendidos já podem solicitar a ligação de água dos imóveis. Para isso, os proprietários devem procurar um dos Postos de Atendimento da DAE para formalizar o pedido.