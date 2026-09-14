A DAE Jundiaí concluiu as obras de implantação de uma nova rede de abastecimento de água na região do Ivoturucaia. A intervenção foi realizada na Avenida José Mezzalira e contemplou a instalação de 530 metros de tubulação, beneficiando cerca de 50 famílias.
O projeto recebeu investimento de R$ 119 mil, com recursos próprios da empresa.
Com a conclusão da rede, os moradores atendidos já podem solicitar a ligação de água dos imóveis. Para isso, os proprietários devem procurar um dos Postos de Atendimento da DAE para formalizar o pedido.
Após a solicitação, o morador deverá providenciar a instalação da caixa padrão, seguindo as orientações da empresa. Na sequência, a DAE realizará uma vistoria no local. Caso a instalação esteja de acordo com as exigências, será feita a ligação do imóvel à nova rede.
A conclusão da obra no Ivoturucaia faz parte dos investimentos realizados pela DAE para ampliar a infraestrutura de saneamento e atender às demandas de diferentes regiões de Jundiaí.
Atualmente, a empresa mantém obras de implantação de redes de água e esgoto em bairros como Traviú, Jardim Aeroporto, Loteamento Fumachi e Vale dos Cebrantes. Também estão em andamento a implantação de uma nova adutora na região do Castanho e a construção de um novo reservatório no Jardim Planalto.
As intervenções têm como objetivo ampliar a segurança e a capacidade do sistema de abastecimento de água do município.
Como solicitar a ligação
Os moradores podem procurar os Postos de Atendimento da DAE, localizados na Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis nos canais oficiais da empresa.
A DAE também disponibiliza a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.