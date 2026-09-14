14 de setembro de 2026
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DETIDO

Adolescente diz receber R$ 1 mil por dia para vender drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O adolescente foi ouvido e liberado para um responsável
O adolescente foi ouvido e liberado para um responsável

Um adolescente detido por suspeita de tráfico de drogas neste fim de semana, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, disse aos guardas municipais que recebe R$ 1 mil por dia para vender entorpecentes. Com ele estava um homem, que foi preso. Centenas de porções de drogas e dinheiro foram apreendidos.

Os guardas realizavam patrulhamento pela avenida Adélia Barbosa quando flagraram duas pessoas aparentemente comercializando algo. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois correram para dentro de uma casa.

Os suspeitos foram alcançados e detidos pelos GMs. Durante a abordagem, os guardas encontraram drogas e dinheiro com a dupla.

Questionados, os dois confessaram que estavam traficando drogas. Segundo os relatos apresentados aos guardas, o adulto receberia cerca de R$ 100 por dia pela atividade, enquanto o adolescente afirmou receber R$ 1 mil diariamente.

A dupla foi conduzida à delegacia. O homem permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

O adolescente foi ouvido pela autoridade policial e liberado para um responsável.

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