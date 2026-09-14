Um adolescente detido por suspeita de tráfico de drogas neste fim de semana, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, disse aos guardas municipais que recebe R$ 1 mil por dia para vender entorpecentes. Com ele estava um homem, que foi preso. Centenas de porções de drogas e dinheiro foram apreendidos.

Os guardas realizavam patrulhamento pela avenida Adélia Barbosa quando flagraram duas pessoas aparentemente comercializando algo. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois correram para dentro de uma casa.

Os suspeitos foram alcançados e detidos pelos GMs. Durante a abordagem, os guardas encontraram drogas e dinheiro com a dupla.