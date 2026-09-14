Uma casa localizada na Rua José Pinto de Toledo, no bairro da Promeca, em Várzea Paulista, foi interditada após a escada de acesso ao imóvel ceder. A situação deixou os moradores sem condições seguras de entrada e saída da residência.

No local vivem uma idosa de 79 anos, a sobrinha, de 21, e, em uma área separada do imóvel, o filho dela, o senhor Reginaldo, de 58 anos.

Segundo informações apuradas, a escada que dava acesso à casa cedeu e não contava com corrimão ou qualquer outro tipo de proteção para garantir a segurança dos moradores. Com o comprometimento da estrutura, o acesso ao imóvel ficou prejudicado.