14 de setembro de 2026
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DEFESA CIVIL

Árvore cai no Jardim Cruz Alta, em Várzea Paulista

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência foi registrada e mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.
A ocorrência foi registrada e mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma árvore caiu no bairro Jardim Cruz Alta, em Várzea Paulista (SP). A ocorrência foi registrada e mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a árvore tomba, atingindo a área próxima ao local onde estava plantada. Após a queda, as equipes foram acionadas para realizar a retirada da árvore e liberar a área. A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Não houve registro de vítimas e as circunstâncias que provocaram a queda da árvore não foram informadas.

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