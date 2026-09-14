Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma árvore caiu no bairro Jardim Cruz Alta, em Várzea Paulista (SP). A ocorrência foi registrada e mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a árvore tomba, atingindo a área próxima ao local onde estava plantada. Após a queda, as equipes foram acionadas para realizar a retirada da árvore e liberar a área. A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Não houve registro de vítimas e as circunstâncias que provocaram a queda da árvore não foram informadas.