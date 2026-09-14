Com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios, aproximar os empreendedores da população e movimentar a economia das regiões Norte e Noroeste, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), realiza, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, mais uma edição da Fens nos Bairros.

O evento será realizado no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia (rua Uva Niágara, 352), no Cecap, na sexta-feira (18), das 18h às 22h, e no sábado (19) e domingo (20), das 9h às 22h, com entrada gratuita.

Durante os três dias, o público vai conhecer e prestigiar mais de 50 expositores, reunindo empreendedores de diferentes segmentos, com produtos e serviços comercializados diretamente ao público. “A proposta é criar uma vitrine para quem empreende na região e, ao mesmo tempo, incentivar os moradores a conhecerem negócios que muitas vezes estão localizados próximos de suas casas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.