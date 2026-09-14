Três homens suspeitos de participação em um roubo a uma empresa em Cabreúva morreram baleados durante uma troca de tiros com policiais militares, na manhã desta segunda-feira (14), na rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, em Cabreúva. Um quarto suspeito também foi atingido e socorrido em estado grave para um hospital.

A Polícia Militar recebeu informações sobre um possível roubo em andamento em uma empresa e enviou equipes para o local. Durante o deslocamento, uma das equipes se deparou com uma Fiat Doblò, que teria sido utilizada no crime, trafegando no contrafluxo da rodovia.

Os policiais deram ordem de parada, mas os ocupantes do veículo desobedeceram e continuaram a fuga. Houve perseguição até o km 86 da pista leste da Dom Gabriel, onde ocorreu uma troca de tiros.