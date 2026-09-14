Um homem procurado pela Justiça por uma dívida de R$ 4 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares durante uma festa de aniversário infantil, neste fim de semana, em uma chácara no bairro Bom Jardim, em Jundiaí.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia pelo telefone 190 informando que um homem procurado por dívida de pensão alimentícia estaria participando da festa. Segundo a informação, ele tinha tatuagens no braço e no pescoço, características que ajudariam os policiais a identificá-lo em meio aos convidados.

Ao chegarem ao local, os PMs encontraram três homens que apresentavam tatuagens no braço e no pescoço. Os três foram reunidos e, após a verificação dos dados, os policiais identificaram o homem que era procurado pela Justiça.