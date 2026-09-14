14 de setembro de 2026
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Homem transforma casa em bomba e ameaça matar mãe, filha e bebê

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Com a chegada do apoio, os PMs o convenceram a se entregar
Com a chegada do apoio, os PMs o convenceram a se entregar

Um homem expulsou de casa a própria mãe, a filha e uma bebê de apenas 6 meses, ameaçou matá-las e ainda prometeu explodir e colocar fogo na residência, neste domingo, no bairro Vila dos Barbudos, em Cabreúva. Armado com uma faca, ele também cortou a mangueira do gás e energizou o portão do imóvel para impedir a entrada de outras pessoas.

Segundo as vítimas, o homem pegou uma faca e as colocou para fora da residência. Em seguida, passou a ameaçá-las de morte, cortou a mangueira do gás e abriu o registro, dizendo que provocaria uma explosão e mataria as três.

Com medo, mãe e filha deixaram o imóvel levando a bebê e acionaram a Polícia Militar. Enquanto aguardavam a chegada dos policiais, o suspeito colocou um fio desencapado no portão da residência, energizando a estrutura e impedindo a aproximação de outras pessoas.

Quando os PMs chegaram, o homem estava no andar superior do sobrado. Ele se recusou a sair e chegou a desafiar os policiais, convidando-os a entrar no imóvel para prendê-lo.

Diante do risco, os policiais constataram que a residência estava energizada e havia forte cheiro de gás no local, com possibilidade de explosão. Reforços foram acionados para auxiliar na ocorrência e na negociação com o homem.

Com a chegada do apoio, os policiais retomaram as conversas para convencer o suspeito a se entregar. Ele finalmente concordou em sair após desligar o gás e retirar os fios que haviam sido colocados no portão.

O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica.

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