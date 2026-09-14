Um homem expulsou de casa a própria mãe, a filha e uma bebê de apenas 6 meses, ameaçou matá-las e ainda prometeu explodir e colocar fogo na residência, neste domingo, no bairro Vila dos Barbudos, em Cabreúva. Armado com uma faca, ele também cortou a mangueira do gás e energizou o portão do imóvel para impedir a entrada de outras pessoas.

Segundo as vítimas, o homem pegou uma faca e as colocou para fora da residência. Em seguida, passou a ameaçá-las de morte, cortou a mangueira do gás e abriu o registro, dizendo que provocaria uma explosão e mataria as três.

Com medo, mãe e filha deixaram o imóvel levando a bebê e acionaram a Polícia Militar. Enquanto aguardavam a chegada dos policiais, o suspeito colocou um fio desencapado no portão da residência, energizando a estrutura e impedindo a aproximação de outras pessoas.