Antonio Carlos Ramos de Sousa, de 42 anos, está desaparecido há cinco dias, desde 9 de setembro. Ele mora em Jundiaí, no bairro Jundiaí-mirim. Antonio mora com a tia e saiu na quarta-feira, dia 9, falando que ia trabalhar. O fato chamou atenção, pois, na saída dele, era manhã, 10h, mas Antonio costumava sair para o trabalho à tarde, às 14h.

O homem saiu com o celular, mas o aparelho está desligado. Ele não atende ligações e nem responde WhatsApp e redes sociais. Familiares e amigos não sabem se ele tinha roupas na mochila que carregava quando saiu de casa, mas, aparentemente, não tinha.

Se o vir, entre em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.