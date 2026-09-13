13 de setembro de 2026
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STF

Zanin manda PF entregar íntegra de celular de Vorcaro

Por Da redação | Jornal de Jundiai
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ordem ocorre antes do julgamento marcado para terça-feira (15)
A ordem ocorre antes do julgamento marcado para terça-feira (15)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (13) que a Polícia Federal (PF) entregue até as 23h uma cópia integral dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A ordem ocorre antes do julgamento marcado para terça-feira (15), quando o plenário analisará relatório da PF com mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes.

A decisão veio após a PF informar que pode produzir cópias idênticas do material e encaminhá-las aos ministros, sob sigilo. Zanin afirmou que os julgadores não podem ter restrição de acesso às informações. André Mendonça, relator do caso, havia se manifestado contra a abertura integral do conteúdo, alegando que a medida poderia tumultuar o julgamento e prejudicar investigações. O celular foi apreendido na Operação Compliance Zero, em 2025.

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