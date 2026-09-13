Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. Nesse cenário, a Doutrina Espírita oferece uma valiosa contribuição, trazendo uma perspectiva consoladora e esclarecedora sobre a vida.

O suicídio e suas tentativas raramente são vistos fora do contexto de um transtorno mental, devemos falar abertamente sobre isso para ajudar a cuidar e acolher quem sofre. Essa abordagem exige que consideremos, além das dimensões biológicas, sociais e ambientais, a dimensão espiritual. A ideação suicida deve ser compreendida como um sofrimento íntimo que pode ser intensificado pela obsessão espiritual, gerando uma total falta de perspectiva. Por isso, é importante o cuidado constante com os pensamentos e sentimentos que cultivamos, afinal, a mesma lei de sintonia que rege as relações entre os encarnados também atua diretamente em nossa convivência espiritual. Allan Kardec observou na Revista Espírita que a obsessão espiritual será um dia reconhecida pela ciência como causa patológica, assim como os microrganismos foram aceitos após o microscópio.

O Espiritismo nos ensina que somos seres imortais temporariamente encarnados em um corpo físico. Essa compreensão é de extrema valia para a prevenção do suicídio, pois desconstrói a ilusão de que a morte física resolve os problemas e cessa a dor. Quem busca o suicídio na expectativa do "nada" depara-se com o desapontamento inevitável de continuar existindo, além de despertar no plano espiritual com suas angústias muito ampliadas. Embora o ato traga marcas profundas e possa gerar futuras reencarnações com limitações físicas ou doenças graves, segundo a Lei de causa e efeito, a Doutrina Espírita esclarece que não existe condenação eterna. Deus jamais desampara seus filhos, os suicidas passam por resgate e tratamento em colônias espirituais de socorro e sempre terão infinitas oportunidades de corrigir o erro cometido.

O Centro de Valorização da Vida (CVV), que está historicamente ligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP), oferece apoio emocional e prevenção do suicídio. É uma instituição totalmente independente e sem qualquer vínculo religioso, político ou governamental, atendendo de forma anônima e gratuita pelo telefone 188.

O Conselho Federal de Medicina possui um Departamento de Medicina e Espiritualidade, pois reconhece a sua importância na saúde física e mental. Muitos estudos científicos evidenciam uma menor taxa de suicídio entre pessoas mais espiritualizadas. A espiritualidade promove resiliência, esperança e um forte sentido de propósito diante das adversidades e, por isso, é um poderoso fator de proteção para o suicídio.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita, Presidente do Centro Espírita Nova Luz e Secretário da União das Sociedades Espíritas (USE) Intermunicipal Jundiaí