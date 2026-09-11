Diante da previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira (11) e no final de semana, a Prefeitura Municipal de Itupeva decidiu suspender alguns eventos e ações programados para os próximos dias, seguindo as orientações da Defesa Civil Estadual.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (11) 4591-1213. Novas orientações serão divulgadas pelos canais oficiais à medida que a situação evolua.

Após reuniões e avaliações das condições previstas, foram definidas as seguintes medidas:



Sexta-feira (11/09)