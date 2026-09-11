Diante da previsão de fortes chuvas nesta sexta-feira (11) e no final de semana, a Prefeitura Municipal de Itupeva decidiu suspender alguns eventos e ações programados para os próximos dias, seguindo as orientações da Defesa Civil Estadual.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (11) 4591-1213. Novas orientações serão divulgadas pelos canais oficiais à medida que a situação evolua.
Após reuniões e avaliações das condições previstas, foram definidas as seguintes medidas:
Sexta-feira (11/09)
- Festival Gastronômico: Abertura oficial, que aconteceria no Cine Teatro, cancelada.
- Aulas da EJA: canceladas.
- Aulas do Polo Descentralizado da ETEC: canceladas.
- Rodada de futsal no Ginásio Dorival Raymundo: cancelada e será remarcada em nova data.
- Parque da Cidade, Centro Esportivo Nei Marciano (Vila São João), Centro Esportivo Walmir Antônio dos Santos (Mica – Hortênsia), Centro Esportivo Adolfo Barbi (Nova Monte Serrat), Complexo Esportivo Dorival Raymundo e Centro de Lazer do Trabalhador encerram as atividades às 18h nessa sexta (11).
Sábado (12/09)
- 2º Feirão do Emprego de Itupeva: suspenso. Uma nova data será definida e divulgada em breve.
- Atendimentos da Clínica Veterinária Móvel no Parque da Cidade: suspensos. Os pacientes que estavam agendados receberão contato da Secretaria de Saúde com informações sobre o atendimento que será transferido para segunda (14). A Clínica Veterinária Móvel ficará mais uma semana no Parque da Cidade.
- Café da manhã na Base dos Motoboys: cancelado e será remarcado em nova data.