Um homem foi preso por guardas municipais do Apoio Tático, nesta quinta-feira (10), na Ponte São João, em Jundiaí, após pedir abrigo em um comércio por causa da chuva e aproveitar um momento de distração do proprietário para furtar o celular dele. O aparelho foi recuperado.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo comerciante, que pediu ajuda para localizar o celular furtado momentos antes.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, chovia forte quando um homem em situação de rua pediu para se abrigar dentro da loja até que a tempestade passasse. O comerciante permitiu que ele permanecesse no estabelecimento, mas o homem teria aproveitado um momento de distração para pegar o celular.