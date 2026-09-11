11 de setembro de 2026
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DURANTE A CHUVA

Morador de rua pede abrigo a comerciante e furta celular

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os GMs prenderam o suspeito e recuperaram o celular
Os GMs prenderam o suspeito e recuperaram o celular

Um homem foi preso por guardas municipais do Apoio Tático, nesta quinta-feira (10), na Ponte São João, em Jundiaí, após pedir abrigo em um comércio por causa da chuva e aproveitar um momento de distração do proprietário para furtar o celular dele. O aparelho foi recuperado.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo comerciante, que pediu ajuda para localizar o celular furtado momentos antes.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, chovia forte quando um homem em situação de rua pediu para se abrigar dentro da loja até que a tempestade passasse. O comerciante permitiu que ele permanecesse no estabelecimento, mas o homem teria aproveitado um momento de distração para pegar o celular.

De posse das características do suspeito e das informações fornecidas pelo rastreamento do aparelho, os guardas chegaram a uma casa abandonada, ocupada por pessoas em situação de rua, no mesmo bairro.

No local, os GMs localizaram o suspeito e encontraram o celular escondido. Segundo a Guarda Municipal, ele confessou o furto.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante. O celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.

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