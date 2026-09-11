Um homem foi preso por guardas municipais do Apoio Tático, nesta quinta-feira (10), na Ponte São João, em Jundiaí, após pedir abrigo em um comércio por causa da chuva e aproveitar um momento de distração do proprietário para furtar o celular dele. O aparelho foi recuperado.
Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo comerciante, que pediu ajuda para localizar o celular furtado momentos antes.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, chovia forte quando um homem em situação de rua pediu para se abrigar dentro da loja até que a tempestade passasse. O comerciante permitiu que ele permanecesse no estabelecimento, mas o homem teria aproveitado um momento de distração para pegar o celular.
De posse das características do suspeito e das informações fornecidas pelo rastreamento do aparelho, os guardas chegaram a uma casa abandonada, ocupada por pessoas em situação de rua, no mesmo bairro.
No local, os GMs localizaram o suspeito e encontraram o celular escondido. Segundo a Guarda Municipal, ele confessou o furto.
O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante. O celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.