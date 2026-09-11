Guardas municipais da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) apreenderam, nesta quinta-feira (10), uma caminhonete Volkswagen Amarok suspeita de ser dublê, em Itatiba. Um homem foi preso em flagrante.

Os GMs realizavam patrulhamento quando receberam informações de que uma caminhonete possivelmente dublê estaria circulando pela cidade. Segundo as informações recebidas, a placa do veículo original seria de Botucatu.

Os guardas iniciaram as buscas e localizaram a Amarok em trânsito. Durante a vistoria, constataram adulteração no número do chassi, além de irregularidades na etiqueta da placa e falha na leitura do QR Code.