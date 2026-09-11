Uma Kawasaki Z400, avaliada em mais de R$ 30 mil e roubada em Jundiaí no dia 13 de agosto, foi recuperada por policiais militares abandonada em uma área de mata no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Policiais da 2ª Cia. do 11º Batalhão receberam informações sobre uma motocicleta abandonada na mata e foram até o local para averiguar a denúncia.

Ao verificarem o veículo, os PMs constataram que se tratava da motocicleta roubada na cidade há 29 dias.