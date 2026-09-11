11 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ROUBADA HÁ UM MÊS

Moto avaliada em mais de R$ 30 mil é recuperada em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs constataram que se tratava da motocicleta roubada
Os PMs constataram que se tratava da motocicleta roubada

Uma Kawasaki Z400, avaliada em mais de R$ 30 mil e roubada em Jundiaí no dia 13 de agosto, foi recuperada por policiais militares abandonada em uma área de mata no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Policiais da 2ª Cia. do 11º Batalhão receberam informações sobre uma motocicleta abandonada na mata e foram até o local para averiguar a denúncia.

Ao verificarem o veículo, os PMs constataram que se tratava da motocicleta roubada na cidade há 29 dias.

A Kawasaki foi apresentada no Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e o veículo, posteriormente, restituído à vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários