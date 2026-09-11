11 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Volume na cintura era só um boné, mas ajudou a prender um ladrão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão

Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares da Força Tática na noite desta quinta-feira (10), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

A prisão ocorreu durante uma abordagem motivada por um volume suspeito na cintura do homem. Os policiais acreditaram que ele pudesse estar armado. Na verificação, porém, constataram que se tratava apenas de um boné.

Durante a consulta aos dados pessoais, os PMs descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado pelo crime de furto.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

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