Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares da Força Tática na noite desta quinta-feira (10), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

A prisão ocorreu durante uma abordagem motivada por um volume suspeito na cintura do homem. Os policiais acreditaram que ele pudesse estar armado. Na verificação, porém, constataram que se tratava apenas de um boné.

Durante a consulta aos dados pessoais, os PMs descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado pelo crime de furto.