A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), informa que as aulas na rede municipal de ensino estão mantidas normalmente nesta sexta-feira (11).

As equipes da Educação permanecem mobilizadas e acompanham, ao longo do dia, as condições das unidades escolares e de seus acessos diante do período de chuvas, adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos e profissionais.

De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, choveu durante toda a noite e madrugada, alternando períodos de garoa e chuva fraca, com momentos de intensidade moderada a forte. Nas últimas 12 horas, os pluviômetros registraram 33,4 mm na região do Fazenda Grande, 29,2 mm na Roseira e 27,2 mm no Jardim Tamoio.