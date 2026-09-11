11 de setembro de 2026
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SEM OCORRÊNCIAS

Aulas na rede municipal de Jundiaí seguem normalmente nesta sexta

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), informa que as aulas na rede municipal de ensino estão mantidas normalmente nesta sexta-feira (11).

As equipes da Educação permanecem mobilizadas e acompanham, ao longo do dia, as condições das unidades escolares e de seus acessos diante do período de chuvas, adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos e profissionais.

De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, choveu durante toda a noite e madrugada, alternando períodos de garoa e chuva fraca, com momentos de intensidade moderada a forte. Nas últimas 12 horas, os pluviômetros registraram 33,4 mm na região do Fazenda Grande, 29,2 mm na Roseira e 27,2 mm no Jardim Tamoio.

Até o início da manhã, não havia registro de solicitações de ocorrências relacionadas às chuvas. As equipes da Defesa Civil permanecem em alerta e acompanham a evolução das condições meteorológicas e dos índices pluviométricos no município.

Caso haja necessidade de qualquer alteração ao longo do dia, a informação será divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

Região

A Prefeitura de Cabreúva anunciou a suspensão das aulas da rede municipal nesta sexta-feira. A Prefeitura de Campo Limpo Paulista anunciou a suspensão também em escolas municipais, mas apenas do período da tarde. Os demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí não informaram sobre alterações nas respectivas redes municpais de ensino.

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