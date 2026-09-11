O Pacto Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio ampliou a proteção às mulheres e reduziu o tempo de análise de medidas protetivas, segundo balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta quarta (9). A iniciativa integra ações do Judiciário para agilizar a resposta a casos de violência. Dados citados pelo CNJ mostram que, nos últimos 12 meses, mais de 675 mil decisões sobre medidas protetivas de urgência foram proferidas no país, média de cerca de 1.800 por dia. O avanço ocorre em um cenário de alta demanda: em 2025, o Brasil registrou 1.571 feminicídios, segundo dados apresentados pelo CNJ.

Senado mais à direita

As pesquisas eleitorais indicam uma possível guinada do Senado à direita nas eleições deste ano, com avanço de candidatos ligados ao bolsonarismo. Segundo levantamento publicado pela CartaCapital, o cenário pode ampliar a bancada conservadora e fortalecer a oposição ao Supremo Tribunal Federal (STF). Dados compilados pelo O Globo apontam que candidatos do PL aparecem entre os dois primeiros colocados em 14 estados e, se confirmados nas urnas, a legenda poderia saltar de dez para 24 senadores. O SBT News, porém, ressalta que bolsonaristas e governistas ainda estão longe de formar maioria na Casa.