Micro e pequenas empresas fazem parte da rotina econômica dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, seja na geração de empregos, na prestação de serviços ou na movimentação do comércio. Ao mesmo tempo em que representam uma porta de entrada para novos empreendedores, esses negócios enfrentam dificuldades que podem limitar seu crescimento, como excesso de burocracia, acesso restrito a crédito e custos para manter as atividades. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí pergunta aos candidatos quais medidas podem ser adotadas para tornar o ambiente mais favorável a quem decide empreender.
A pergunta é: “Micro e pequenas empresas representam uma parcela importante da atividade econômica e da geração de empregos. O que pode ser feito para reduzir a burocracia, ampliar crédito e melhorar as condições para quem empreende?” Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
FAOUAZ TAHA
Como deputado estadual, é possível fortalecer a articulação com o Sebrae, o Desenvolve SP e os municípios para ampliar o acesso a crédito, capacitação e orientação para quem deseja abrir ou expandir micro e pequenas empresas. Pretendo buscar recursos e programas de apoio à inovação, à digitalização e à qualificação profissional, preparando negócios para competir em novos mercados. É importante melhorar a integração entre os serviços públicos, simplificar processos e cobrar mais agilidade no atendimento ao empreendedor.
CRISTIANO LOPES
Já provei que é possível apoiar quem empreende: criamos o Jundiaí Empreendedora, a FENS e leis para desburocratizar a abertura de negócios em Jundiaí. Como deputado federal, quero levar isso a uma escala maior, defendendo menos burocracia, mais crédito, capacitação, inovação e recursos para fortalecer micro e pequenas empresas.
ELLEN MARTINELLI
Como deputada, vou trabalhar pela desburocratização, revisando leis e exigências que dificultam a abertura e o crescimento dos pequenos negócios, além de ampliar o acesso ao crédito. Na Região Metropolitana de Jundiaí, quero criar condições para quem trabalha e empreende prosperar. Não é apenas dar o peixe, é dar a vara e ensinar a pescar.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Em Brasília, vou defender medidas para facilitar a abertura e o funcionamento das empresas, reduzindo burocracia, prazos e custos. Também é preciso ampliar o acesso ao crédito em condições competitivas e fortalecer a capacitação, a inovação e a economia criativa. Em Jundiaí e região, essas medidas ajudam a fortalecer o comércio e os serviços, estimular novos negócios e gerar mais emprego e renda.
FERNANDO PASQUALINO
É duro acordar cedo, abrir as portas e ver o Estado só cobrando e atrapalhando. Quem toca pequeno negócio aqui sabe a luta que é no fim do mês. Irei lutar em Brasília para tirar esse peso das costas do empreendedor, menos papelada para o MEI, imposto simples de verdade e crédito acessível e rápido, sem juros abusivos. Somos nós que geramos empregos e movemos a cidade. Chega de o governo atrapalhar.
JOÃO PAULO
Quero criar na RMJ uma Central do Empreendedor, integrada ao Facilita SP, Banco do Povo, Desenvolve SP e Sebrae. Além de abrir e regularizar empresas com menos burocracia, ela vai cadastrar pequenos fornecedores de Jundiaí, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista e região e conectá-los às grandes indústrias e centros logísticos locais, ampliando vendas, crédito e geração de empregos.
PADRE SILVIO ANDREI
Quem empreende não pode perder tempo com papelada nem enfrentar juros absurdos. Vou defender menos burocracia, crédito com juros mais baixos e mais facilidade para quem quer abrir ou ampliar seu negócio. Pequeno empreendedor gera emprego, movimenta a economia e merece apoio. Quem trabalha e produz precisa de oportunidade, não de obstáculos.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, vou lutar para transformar a força de quem empreende em oportunidades para nossa gente. Defenderei menos burocracia, crédito acessível, segurança jurídica e apoio à capacitação, inovação e tecnologia. Quem abre uma pequena empresa busca uma oportunidade para crescer, sustentar sua família e gerar empregos. Vou defender quem trabalha, produz e acredita no futuro da Região Metropolitana de Jundiaí.
DR. CABOCLO
O futuro de negócios, da padaria à metalúrgica é capacidade computacional e IA e só a grande empresa tem. A PME precisa da oferta do Estado. Meu projeto é replicar o CEIA, maior centro de IA da América Latina, em Jundiaí, com recursos da EMBRAPII. GPU e IA gratuitas para a pequena empresa inovar e gerar emprego de R$ 6 mil aqui.