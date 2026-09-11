Micro e pequenas empresas fazem parte da rotina econômica dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, seja na geração de empregos, na prestação de serviços ou na movimentação do comércio. Ao mesmo tempo em que representam uma porta de entrada para novos empreendedores, esses negócios enfrentam dificuldades que podem limitar seu crescimento, como excesso de burocracia, acesso restrito a crédito e custos para manter as atividades. Nesta edição, o Jornal de Jundiaí pergunta aos candidatos quais medidas podem ser adotadas para tornar o ambiente mais favorável a quem decide empreender. A pergunta é: “Micro e pequenas empresas representam uma parcela importante da atividade econômica e da geração de empregos. O que pode ser feito para reduzir a burocracia, ampliar crédito e melhorar as condições para quem empreende?” Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo às demandas.

Como deputado estadual, é possível fortalecer a articulação com o Sebrae, o Desenvolve SP e os municípios para ampliar o acesso a crédito, capacitação e orientação para quem deseja abrir ou expandir micro e pequenas empresas. Pretendo buscar recursos e programas de apoio à inovação, à digitalização e à qualificação profissional, preparando negócios para competir em novos mercados. É importante melhorar a integração entre os serviços públicos, simplificar processos e cobrar mais agilidade no atendimento ao empreendedor.

CRISTIANO LOPES

Já provei que é possível apoiar quem empreende: criamos o Jundiaí Empreendedora, a FENS e leis para desburocratizar a abertura de negócios em Jundiaí. Como deputado federal, quero levar isso a uma escala maior, defendendo menos burocracia, mais crédito, capacitação, inovação e recursos para fortalecer micro e pequenas empresas.