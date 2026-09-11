11 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Cabeleireiro é preso furtando cabos de telefonia em poste público

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos já cortados
Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos já cortados

Um cabeleireiro de Campinas foi preso por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na noite desta quinta-feira (10), suspeito de furtar cabos de telefonia instalados em postes públicos às margens da rodovia João Cereser, em Jundiaí. Para tentar escapar da prisão, ele chegou a mentir aos policiais, afirmando que trabalhava para uma empresa terceirizada responsável por serviços para a Vivo e usava uma camiseta com a identificação da referida empresa.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando perceberam o homem sobre uma escada, junto a um poste, aparentemente manipulando cabos de telefonia. Nas proximidades havia um veículo estacionado, sem qualquer identificação de empresa, o que chamou a atenção da equipe.

Durante a abordagem, o homem disse que era funcionário de uma empresa contratada pela Vivo e que estaria realizando um serviço no local. A história, no entanto, começou a ser desmentida durante a vistoria no veículo.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos já cortados. Diante das evidências, o suspeito acabou admitindo que não era funcionário de empresa alguma. Ele contou que é cabeleireiro, mora em Campinas e havia ido até Jundiaí para furtar os cabos.

O material recuperado foi avaliado em aproximadamente R$ 5 mil. Um representante da Vivo acompanhou a ocorrência e reconheceu os cabos como pertencentes à empresa.

Além dos fios, os policiais apreenderam dois alicates, uma chave de fenda, uma serra e a escada utilizada pelo suspeito. Também foram recolhidos a camiseta da empresa que ele dizia representar, um cinto de equipamento de proteção individual (EPI) para trabalho em altura e um aparelho celular.

O cabeleireiro foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante pelo furto.

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