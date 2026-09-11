Um cabeleireiro de Campinas foi preso por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na noite desta quinta-feira (10), suspeito de furtar cabos de telefonia instalados em postes públicos às margens da rodovia João Cereser, em Jundiaí. Para tentar escapar da prisão, ele chegou a mentir aos policiais, afirmando que trabalhava para uma empresa terceirizada responsável por serviços para a Vivo e usava uma camiseta com a identificação da referida empresa.
Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando perceberam o homem sobre uma escada, junto a um poste, aparentemente manipulando cabos de telefonia. Nas proximidades havia um veículo estacionado, sem qualquer identificação de empresa, o que chamou a atenção da equipe.
Durante a abordagem, o homem disse que era funcionário de uma empresa contratada pela Vivo e que estaria realizando um serviço no local. A história, no entanto, começou a ser desmentida durante a vistoria no veículo.
Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de cabos já cortados. Diante das evidências, o suspeito acabou admitindo que não era funcionário de empresa alguma. Ele contou que é cabeleireiro, mora em Campinas e havia ido até Jundiaí para furtar os cabos.
O material recuperado foi avaliado em aproximadamente R$ 5 mil. Um representante da Vivo acompanhou a ocorrência e reconheceu os cabos como pertencentes à empresa.
Além dos fios, os policiais apreenderam dois alicates, uma chave de fenda, uma serra e a escada utilizada pelo suspeito. Também foram recolhidos a camiseta da empresa que ele dizia representar, um cinto de equipamento de proteção individual (EPI) para trabalho em altura e um aparelho celular.
O cabeleireiro foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante pelo furto.