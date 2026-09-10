Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vilarejo, em Cabreúva, durante uma ação da Guarda Municipal.

As equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes quando suspeitaram da atitude da mulher e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista, os guardas encontraram diversas porções de drogas já embaladas para venda. Ao todo, foram apreendidas 21 porções de cocaína, 16 de maconha, seis porções de ice e quatro pedras de crack.