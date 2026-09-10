10 de setembro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Mulher é presa por tráfico de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ela permaneceu à disposição da Justiça
Ela permaneceu à disposição da Justiça

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vilarejo, em Cabreúva, durante uma ação da Guarda Municipal.

As equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes quando suspeitaram da atitude da mulher e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista, os guardas encontraram diversas porções de drogas já embaladas para venda. Ao todo, foram apreendidas 21 porções de cocaína, 16 de maconha, seis porções de ice e quatro pedras de crack.

A suspeita foi encaminhada ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ela permaneceu à disposição da Justiça, enquanto os entorpecentes foram apreendidos para perícia.

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