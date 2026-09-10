10 de setembro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Briga de faca entre casal termina com os dois feridos e ele preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ambos foram levados ao DP, onde ele acabou preso
Ambos foram levados ao DP, onde ele acabou preso

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após uma briga com a esposa, na qual ambos ficaram feridos, em Cabreúva. A ocorrência foi atendida por guardas municipais, que encontraram a mulher com um corte na mão provocado por uma faca. O suspeito também apresentava um ferimento no braço.

A GM foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que os dois haviam se ferido durante a briga.

Uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o casal para atendimento médico.

Após serem liberados, ambos foram levados ao DP para o registro da ocorrência. Com base nas circunstâncias apuradas, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha.

Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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