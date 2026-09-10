Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após uma briga com a esposa, na qual ambos ficaram feridos, em Cabreúva. A ocorrência foi atendida por guardas municipais, que encontraram a mulher com um corte na mão provocado por uma faca. O suspeito também apresentava um ferimento no braço.

A GM foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que os dois haviam se ferido durante a briga.

Uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o casal para atendimento médico.