Quem está procurando uma oportunidade de trabalho em Jundiaí tem um bom motivo para atualizar o currículo e ficar de olho nas oportunidades disponíveis. O Portal Jundiaí Empreendedora está com quase 2 mil vagas de emprego cadastradas, reunindo oportunidades para diferentes áreas, níveis de escolaridade e perfis profissionais.
A plataforma funciona como uma ponte entre quem está em busca de uma oportunidade ou recolocação e as empresas que precisam contratar. O candidato pode fazer uma busca de acordo com seu perfil e consultar informações importantes antes de se candidatar, como requisitos, escolaridade, jornada de trabalho, local da vaga, faixa salarial e benefícios.
Entre as oportunidades, há vagas nas áreas de atendimento, comércio, logística, produção, serviços administrativos, vendas, operação e serviços gerais, além de vagas para diferentes níveis de experiência. Isso significa que a ferramenta pode ser útil tanto para quem está procurando o primeiro emprego quanto para quem quer mudar de área, voltar ao mercado de trabalho ou encontrar uma nova colocação.
Compatibilidade
O Portal Jundiaí Empreendedora oferece filtros que ajudam a tornar a busca mais objetiva. É possível pesquisar por empresa, profissão, município, bairro e tipo de vaga, além de selecionar oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Atualmente, são 75 vagas destinadas a PCDs disponíveis na plataforma, ampliando as possibilidades de inserção profissional e reforçando a importância de consultar também as oportunidades específicas.
Outro diferencial é que o candidato pode verificar se a oportunidade combina com seu perfil antes de se candidatar. Depois de encontrar uma vaga de interesse, basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se”.
Atualização
Como as oportunidades são atualizadas, a busca não precisa acontecer apenas uma vez. Uma vaga que não estava disponível em um dia pode surgir posteriormente, e novas empresas podem cadastrar oportunidades de acordo com as necessidades de contratação.
Por isso, para quem está procurando trabalho, manter o currículo atualizado e criar o hábito de consultar o Portal Jundiaí Empreendedora pode aumentar as chances de encontrar uma oportunidade compatível.
Além da plataforma digital, quem precisar de orientação pode contar com atendimento presencial no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, no Piso G3. O atendimento pode ser agendado pelo próprio portal.
Como procurar uma vaga
O acesso é gratuito. Para conferir as oportunidades, basta entrar no portal, acessar a área “Vagas de emprego”, pesquisar pelas opções disponíveis e verificar os detalhes de cada oportunidade. A plataforma também permite visualizar as vagas de acordo com o perfil profissional cadastrado.
Acesse: Portal Jundiaí Empreendedora – Vagas de emprego
Atendimento presencial: Espaço Jundiaí Empreendedora – Maxi Shopping, Piso G3, mediante agendamento.