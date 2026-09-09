A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital. Notificados em agosto, os registros passaram a integrar o balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a divulgação dos resultados laboratoriais.
Com as novas confirmações, o estado soma 30 casos da doença em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Em 22 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.
Em mais uma iniciativa para ampliar as coberturas vacinais, o Governo de São Paulo já veicula em todo o território paulista uma ação de comunicação que incentiva a população a conferir e atualizar a caderneta. Desenvolvida pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com a SES-SP, a iniciativa tem como mote “A melhor prevenção é a vacinação”.
As peças são divulgadas em emissoras de TV aberta, canais independentes e TV por assinatura, além de rádios e mídia exterior, em formatos estáticos e digitais. Os materiais orientam a população a procurar o posto de saúde mais próximo e verificar a situação vacinal.
Na Região Metropolitana de São Paulo, onde se concentram todos os casos de sarampo registrados neste ano, a comunicação tem reforço específico com a mensagem “Vacine-se contra o sarampo”.
A ação também direciona a população para o Vacina 100 Dúvidas, plataforma oficial do Governo de São Paulo que reúne informações sobre imunização. O portal é divulgado ainda no vídeo produzido para veiculação nas emissoras de televisão.
Vigilância acompanha cadeias de transmissão
Os dois casos confirmados nesta semana estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas equipes de vigilância epidemiológica.
Ao todo, quatro cadeias foram identificadas no estado em 2026. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novas ocorrências relacionadas.
As cadeias identificadas em junho, julho e agosto permanecem sob acompanhamento das equipes estaduais e municipais. O trabalho inclui a investigação dos casos, a identificação e o monitoramento de contatos e a avaliação da necessidade de vacinação e de outras medidas de controle.
Mesmo com o encerramento das campanhas de imunização, a vacinação de rotina contra o sarampo continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Confira o esquema de vacinação indicado para cada público:
- Crianças
Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo
Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo
- Pessoas de 15 meses a 29 anos
Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.
- Pessoas de 30 a 59 anos
Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.
- Trabalhadores da saúde
Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.
- Dose zero para bebês
A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que moram nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.
A dose zero não substitui as previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.