A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital. Notificados em agosto, os registros passaram a integrar o balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a divulgação dos resultados laboratoriais.

Com as novas confirmações, o estado soma 30 casos da doença em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Em 22 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Em mais uma iniciativa para ampliar as coberturas vacinais, o Governo de São Paulo já veicula em todo o território paulista uma ação de comunicação que incentiva a população a conferir e atualizar a caderneta. Desenvolvida pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com a SES-SP, a iniciativa tem como mote “A melhor prevenção é a vacinação”.