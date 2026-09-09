09 de setembro de 2026
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30 DE SETEMBRO

Audiência sobre contas será realizada em Várzea Paulista

Por Redação |
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Divulgação: Prefeitura Várzea Paulista.
A ação acontecerá em uma audiência pública, aberta ao público geral, no dia 30 de setembro, às 15 horas e o endereço é Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro.
A ação acontecerá em uma audiência pública, aberta ao público geral, no dia 30 de setembro, às 15 horas e o endereço é Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro.

A Prefeitura de Várzea Paulista por meio da Unidade Gestora Municipal de Finanças do município vai apresentar e avaliar as contas do segundo quadrimestre de 2026.

A ação acontecerá em uma audiência pública, aberta ao público geral, no dia 30 de setembro, às 15 horas e o endereço é Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 – Centro.

As pessoas presentes conhecerão o desempenho da cidade, ao longo do período, com relação às metas fiscais. Acesse o edital sobre a audiência (nº 62, de 2 de setembro de 2026): https://tinyurl.com/53antf7z.

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