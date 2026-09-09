A Piscina Municipal de Itupeva já está com a agenda aberta para a realização dos exames dermatológicos necessários para a utilização do espaço. Apesar de a data de reabertura da piscina para a nova temporada ainda não estar definida, a iniciativa busca organizar os atendimentos e agilizar o processo para os munícipes antes do início das atividades.
O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, pelo número (11) 4591-8100. Ao entrar em contato, o munícipe deve selecionar a opção Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura e seguir as orientações apresentadas para marcar o exame dermatológico.
A Prefeitura reforça que a abertura da agenda tem como objetivo antecipar os procedimentos necessários para que os moradores estejam preparados para a retomada das atividades.
Carteirinha também pode ser solicitada
Quem ainda não possui a carteirinha para frequentar a Piscina Municipal também pode solicitar a confecção do documento pelo mesmo canal de atendimento. Neste caso, após solicitar a carteirinha pelo WhatsApp, será necessário retirá-la presencialmente na Secretaria da Piscina antes de realizar o agendamento do exame dermatológico.
Como agendar o exame
- Acesse o WhatsApp oficial da Prefeitura: (11) 4591-8100;
- Selecione a opção Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura;
- Siga as orientações disponíveis para realizar o agendamento;
- Caso ainda não possua a carteirinha, solicite a confecção pelo mesmo canal;
- Após a solicitação, retire a carteirinha presencialmente na Secretaria da Piscina antes de agendar o exame dermatológico.