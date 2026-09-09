09 de setembro de 2026
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ITUPEVA

Piscina Municipal abre agenda para exames dermatológicos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Itupeva
Agendamento já pode ser realizado pelo WhatsApp oficial da Prefeitura; reabertura do espaço ainda não tem data definida
Agendamento já pode ser realizado pelo WhatsApp oficial da Prefeitura; reabertura do espaço ainda não tem data definida

A Piscina Municipal de Itupeva já está com a agenda aberta para a realização dos exames dermatológicos necessários para a utilização do espaço. Apesar de a data de reabertura da piscina para a nova temporada ainda não estar definida, a iniciativa busca organizar os atendimentos e agilizar o processo para os munícipes antes do início das atividades.

O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, pelo número (11) 4591-8100. Ao entrar em contato, o munícipe deve selecionar a opção Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura e seguir as orientações apresentadas para marcar o exame dermatológico.

A Prefeitura reforça que a abertura da agenda tem como objetivo antecipar os procedimentos necessários para que os moradores estejam preparados para a retomada das atividades.

Carteirinha também pode ser solicitada

Quem ainda não possui a carteirinha para frequentar a Piscina Municipal também pode solicitar a confecção do documento pelo mesmo canal de atendimento. Neste caso, após solicitar a carteirinha pelo WhatsApp, será necessário retirá-la presencialmente na Secretaria da Piscina antes de realizar o agendamento do exame dermatológico.

Como agendar o exame

  • Acesse o WhatsApp oficial da Prefeitura: (11) 4591-8100;
  • Selecione a opção Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura;
  • Siga as orientações disponíveis para realizar o agendamento;
  • Caso ainda não possua a carteirinha, solicite a confecção pelo mesmo canal;
  • Após a solicitação, retire a carteirinha presencialmente na Secretaria da Piscina antes de agendar o exame dermatológico.

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