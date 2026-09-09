A Piscina Municipal de Itupeva já está com a agenda aberta para a realização dos exames dermatológicos necessários para a utilização do espaço. Apesar de a data de reabertura da piscina para a nova temporada ainda não estar definida, a iniciativa busca organizar os atendimentos e agilizar o processo para os munícipes antes do início das atividades.

O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, pelo número (11) 4591-8100. Ao entrar em contato, o munícipe deve selecionar a opção Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura e seguir as orientações apresentadas para marcar o exame dermatológico.

A Prefeitura reforça que a abertura da agenda tem como objetivo antecipar os procedimentos necessários para que os moradores estejam preparados para a retomada das atividades.

