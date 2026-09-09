O ambiente de negócios e o potencial econômico de Itupeva ganharam destaque no cenário nacional. Duas empresas sediadas no município aparecem no ranking “Negócios em Expansão 2026”, levantamento realizado pela Revista Exame em parceria com o BTG Pactual que reconhece empresas brasileiras que registraram os maiores índices de crescimento de receita.

Na categoria destinada a empresas com faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões, Itupeva é representada pela Logik Logística Inteligente e pelo Dux Grupo, negócios que atuam em setores estratégicos e vêm apresentando expansão.

A Logik Logística Inteligente, especializada em infraestrutura e soluções logísticas, registrou crescimento superior a 50% no último ano e conquistou a 68ª posição no ranking.