O ambiente de negócios e o potencial econômico de Itupeva ganharam destaque no cenário nacional. Duas empresas sediadas no município aparecem no ranking “Negócios em Expansão 2026”, levantamento realizado pela Revista Exame em parceria com o BTG Pactual que reconhece empresas brasileiras que registraram os maiores índices de crescimento de receita.
Na categoria destinada a empresas com faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões, Itupeva é representada pela Logik Logística Inteligente e pelo Dux Grupo, negócios que atuam em setores estratégicos e vêm apresentando expansão.
A Logik Logística Inteligente, especializada em infraestrutura e soluções logísticas, registrou crescimento superior a 50% no último ano e conquistou a 68ª posição no ranking.
Já o Dux Grupo, empresa que atua na neutralização sustentável de gases tóxicos em setores como proteína animal, saneamento e mineração, alcançou a 164ª posição. O grupo vem ganhando espaço no segmento de economia verde e soluções voltadas à sustentabilidade.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Pires, a presença de duas empresas do município no levantamento nacional reforça a crescente atratividade econômica de Itupeva.
“O reconhecimento de duas empresas locais em um ranking nacional de negócios reflete o momento de consolidação de Itupeva como um dos principais polos de atração de investimentos, logística e inovação do estado de São Paulo”, avaliou.
O resultado também evidencia a presença de empresas de diferentes segmentos no município e a capacidade dos negócios locais de ampliar sua atuação e competitividade no mercado nacional.
Reconhecimento para empresas locais
O ranking “Negócios em Expansão” avalia aspectos como gestão, inovação e capacidade de crescimento de empresas brasileiras de diferentes setores. A classificação considera o percentual de crescimento dos empreendimentos de acordo com suas respectivas faixas de receita líquida.
Para as empresas participantes, estar entre os destaques do levantamento representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido e às estratégias adotadas para ampliar os negócios.
O sócio e CFO do Dux Grupo, André Domingos, destaca que esta é a segunda vez consecutiva que a empresa aparece no ranking. Segundo ele, a trajetória teve início em Itupeva, em 2019.
“Itupeva tem papel estratégico nessa trajetória, pela localização privilegiada, infraestrutura e ambiente favorável aos negócios, e temos orgulho de crescer aqui, gerar oportunidades e levar o nome da cidade para o Brasil e outros países”, afirmou.
Ranking reconhece empresas em expansão
O “Negócios em Expansão”, da Revista Exame, tem como objetivo dar visibilidade a empresas e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento da economia brasileira, com geração de empregos, renda e inovação.
Os participantes são divididos de acordo com faixas de receita líquida, e o ranking considera o percentual de crescimento registrado pelas empresas de um ano para o outro.
A presença da Logik Logística Inteligente e do Dux Grupo entre os destaques de 2026 coloca Itupeva novamente no radar nacional como um município com ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial, à inovação e à atração de investimentos.