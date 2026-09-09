Um jovem de 18 anos, com antecedentes por atos infracionais e crimes praticados já na fase adulta, foi preso por tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, que apreenderam mais de 1,3 quilo de entorpecentes, além de três litros de lança-perfume, rádios comunicadores e um celular. Em sua ficha, estão crimes como lesão corporal, tráfico de drogas, porte de simulacro pistola e vários furtos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Gerôncio Pereira da Silva quando avistou o suspeito ao lado de duas sacolas. Ao notar a aproximação da viatura, ele recolheu o material e correu em direção a uma área de mata que dá acesso à rua Pedro Latance.

Os policiais iniciaram acompanhamento a pé e conseguiram alcançar o suspeito poucos metros depois. Durante a abordagem, verificaram que as sacolas continham grande quantidade de drogas já fracionadas e embaladas para venda, além de dois rádios comunicadores utilizados, possivelmente, para monitorar a movimentação policial.