Um jovem de 18 anos, com antecedentes por atos infracionais e crimes praticados já na fase adulta, foi preso por tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, que apreenderam mais de 1,3 quilo de entorpecentes, além de três litros de lança-perfume, rádios comunicadores e um celular. Em sua ficha, estão crimes como lesão corporal, tráfico de drogas, porte de simulacro pistola e vários furtos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Gerôncio Pereira da Silva quando avistou o suspeito ao lado de duas sacolas. Ao notar a aproximação da viatura, ele recolheu o material e correu em direção a uma área de mata que dá acesso à rua Pedro Latance.
Os policiais iniciaram acompanhamento a pé e conseguiram alcançar o suspeito poucos metros depois. Durante a abordagem, verificaram que as sacolas continham grande quantidade de drogas já fracionadas e embaladas para venda, além de dois rádios comunicadores utilizados, possivelmente, para monitorar a movimentação policial.
Segundo a corporação, o homem admitiu que comercializava entorpecentes naquele ponto.
Ao todo, foram apreendidos 154 porções de maconha, 405 pedras de crack, 24 porções de cocaína, 34 de ice, oito de K2 e 53 frascos de lança-perfume, totalizando pouco mais de três litros da substância. Também foram recolhidos dois rádios comunicadores, um telefone celular e R$ 35 em dinheiro.
Durante a elaboração da ocorrência, os policiais constataram que o jovem possui diversas passagens pela polícia. Quando adolescente, respondeu por atos infracionais relacionados a tráfico de drogas, furtos, lesão corporal e porte de simulacro de arma de fogo. Após completar 18 anos, também já acumulava registros criminais.
Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial. Como tentou fugir durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.