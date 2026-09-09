O potencial de consumo no mercado de imóveis e materiais de construção apresenta crescimento em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) neste ano, ou seja, projeções indicam altas em relação a 2025. De acordo com dados do IPC Maps, especializado em cálculos de potencial de consumo nacional, neste ano, a aquisição de imóveis e a compra de materiais de construção deve alcançar R$ 1,85 bilhão em Jundiaí, alta de 11,1% em relação a 2025. Na RMJ, o montante chega a R$ 2,92 bilhões, crescimento de 12% na comparação com o ano anterior.

Em Jundiaí, o potencial de consumo estimado para aquisição de imóveis passou de R$ 444,2 milhões em 2025 para R$ 539 milhões em 2026, avanço de 21,3%. Já o segmento de materiais de construção movimenta um potencial estimado de R$ 1,32 bilhão, contra R$ 1,23 bilhão no ano anterior, aumento de 7,4%.

O crescimento, no entanto, não é absoluto em todas as faixas de renda. Na aquisição de imóveis, a classe A apresentou alta de 31,1%, chegando a R$ 388,1 milhões. A classe C cresceu 28,8%, enquanto a D/E avançou 15,6%. Na faixa B, porém, houve retração de 8,7%.