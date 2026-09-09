09 de setembro de 2026
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Ladrão é preso pela PM na comunidade Meias Aço

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão
Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão

Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na comunidade Meias Aço, em Jundiaí.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram um homem já conhecido das equipes por ser envolvido com crimes e possivelmente estar sendo procurado pela Justiça. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas policiais, os militares confirmaram a identidade do suspeito e verificaram a existência da ordem judicial de prisão, expedida em razão de condenação pelo crime de furto.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial.

Na delegacia, a ordem judicial foi formalmente cumprida, e o capturado permaneceu preso à disposição da Justiça.

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