O autor e empreendedor jundiaiense Leandro Dimov está lançando sua obra de estreia no mercdao editorial, o livro "Um Dia Diferente, Como Era Antigamente!". A obra ilustrada conta a história de Enzo e Valentina, duas crianças que passam por uma experiência simples, mas transformadora. Em um dia comum, eles deixam as telas descansarem e vivenciam um universo de brincadeiras, imaginação, interação e momentos compartilhados.
A história foi construída para ser divertida para as crianças, mas também para despertar algo especial nos adultos, que fazem parte dessa leitura. Muitos pais, mães, avós e familiares irão reconhecer nesse livro brincadeiras, sensações e lembranças que fizeram parte da própria infância.
As ilustrações foram feitas por Thassiel Melo, que já trabalhou em mais de 30 livros infantis e, em "Um Dia Diferente, Como Era Antigamente!", ajuda a contar a história de uma maneira única.
Leandro Dimov diz que a ideia é lembrar de momentos simples de interação. "O projeto não nasce de uma crítica à tecnologia, as telas fazem parte da vida atual e continuarão fazendo. O que busco é incentivar a conexão verdadeira, queremos lembrar que, em meio à rotina acelerada, ainda existem momentos simples capazes de criar memórias que permanecem por toda a vida."
"A infância é uma fase extremamente rica de descobertas, conexões e desenvolvimento. Meu desejo é inspirar famílias a criarem mais desses momentos", diz o autor. "Quero que o livro saia das páginas e aconteça dentro das casas, nos quintais, nos parques, nas escolas e nos encontros em família", conclui.
Ao final da história, existe um QR Code que oferece o acesso ao "Super Manuel de Brincadeiras", material exclusivo desenvolvido para ser o mais completo sobre o assunto. O livro está disponível exclusivamente na Amazon pela Aquarelada Editora, fundada por Leandro Dinov para a publicação do projeto.