O autor e empreendedor jundiaiense Leandro Dimov está lançando sua obra de estreia no mercdao editorial, o livro "Um Dia Diferente, Como Era Antigamente!". A obra ilustrada conta a história de Enzo e Valentina, duas crianças que passam por uma experiência simples, mas transformadora. Em um dia comum, eles deixam as telas descansarem e vivenciam um universo de brincadeiras, imaginação, interação e momentos compartilhados.

A história foi construída para ser divertida para as crianças, mas também para despertar algo especial nos adultos, que fazem parte dessa leitura. Muitos pais, mães, avós e familiares irão reconhecer nesse livro brincadeiras, sensações e lembranças que fizeram parte da própria infância.

As ilustrações foram feitas por Thassiel Melo, que já trabalhou em mais de 30 livros infantis e, em "Um Dia Diferente, Como Era Antigamente!", ajuda a contar a história de uma maneira única.