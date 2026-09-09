Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas, após enganar olheiros e traficantes, no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. Dezenas de porções de entorpecentes foram apreendidas, além de drogas e radio-comunicador.

Os PMs faziam patrulhamento, quando avistaram um homem portando um radio-comunicador e uma sacola plástica. Como o ponto de drogas em que ele estava é provido não apenas de olheiros, mas também de barricada, foi preciso estratégia para chegar ao local.

Os PMs pararam a viatura ele um ponto estratégico e fizeram a incursão a pé pela área de mata, até chegar na biqueira pela parte de trás. O homem que segurava a sacola não teve tempo de reação e acabou detido, sem que os olheiros pudessem também avisá-lo, pois não perceberam a chegada dos polícias.