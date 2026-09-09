O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP), autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta empresas e cidadãos sobre a circulação de uma mensagem falsa enviada em nome do Inmetro para simular uma comunicação oficial relacionada a uma suposta fiscalização.

As mensagens apresentam informações como número de processo, data de fiscalização, possíveis penalidades e prazo para regularização. O conteúdo também pode incluir um link com a indicação “Acessar notificação”, que pode direcionar o destinatário a páginas maliciosas ou induzi-lo a fornecer dados pessoais e informações da empresa.

O Inmetro esclarece que não reconhece esse tipo de comunicação como uma notificação oficial e orienta os destinatários a não clicar em links ou botões presentes em mensagens suspeitas, não fornecer dados pessoais ou informações da empresa e não realizar pagamentos com base nesse tipo de abordagem.