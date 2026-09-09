O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP), autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta empresas e cidadãos sobre a circulação de uma mensagem falsa enviada em nome do Inmetro para simular uma comunicação oficial relacionada a uma suposta fiscalização.
As mensagens apresentam informações como número de processo, data de fiscalização, possíveis penalidades e prazo para regularização. O conteúdo também pode incluir um link com a indicação “Acessar notificação”, que pode direcionar o destinatário a páginas maliciosas ou induzi-lo a fornecer dados pessoais e informações da empresa.
O Inmetro esclarece que não reconhece esse tipo de comunicação como uma notificação oficial e orienta os destinatários a não clicar em links ou botões presentes em mensagens suspeitas, não fornecer dados pessoais ou informações da empresa e não realizar pagamentos com base nesse tipo de abordagem.
Mensagens que mencionem multas, interdição de estabelecimentos, apreensão de produtos ou outras penalidades devem ser analisadas com atenção. Comunicações suspeitas devem ser desconsideradas e encaminhadas às autoridades competentes para investigação.
O alerta tem como objetivo prevenir golpes e proteger empresas e cidadãos contra o uso indevido do nome do instituto. Caso receba uma mensagem suspeita, o destinatário deve desconsiderar a comunicação e buscar orientação junto aos canais oficiais da instituição.
Serviço
O consumidor ou empresa que suspeitar de alguma irregularidade pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem/SP pelo telefone 0800 013 05 22, pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br ou pelo site www.ipem.sp.gov.br.
A Ouvidoria do Inmetro pode ser acionada pelo site http://gov.br/inmetro ou pelo telefone 0800 285 1818, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.