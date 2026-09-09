Na tarde de ontem (8), integrantes da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) estiveram em Itupeva, na Região Metropolitana de Jundiaí, para promover a formação "Conhecendo as Deficiências". Durante a abertura do encontro, o representante da Pasta, Marcos da Costa, e o prefeito do município, Rogério Cavalin, falaram sobre a importância da sensibilização e do conhecimento sobre as diferentes realidades vivenciadas pelas pessoas com deficiência para ampliar a inclusão na sociedade.

Organizada pela Escola da Inclusão, da SEDPcD, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itupeva, a palestra teve como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados com a diversidade humana e as diferentes características das pessoas com deficiência. A proposta era mostrar a pluralidade desse universo, a fim de indicar as formas mais eficazes de eliminar barreiras, especialmente aquelas relacionadas à interação e ao atendimento.

“A palestra foi elaborada justamente para ilustrar como aplicar essas mudanças na prática, convidando o público a repensar atitudes, comportamentos e expressões presentes no cotidiano. A ideia era mostrar as melhores formas de agir ao estabelecer uma interação, seja ao guiar uma pessoa cega ou ao se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo”, explicou o palestrante e coordenador da Escola da Inclusão, Edílson de Andrade.