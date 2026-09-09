09 de setembro de 2026
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CONHECIMENTO

Itupeva recebe formação para fortalecer inclusão de PCDs

Por Redação | Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / SEDPcD
Palestra realizada pela SEDPcD em parceria com o município faz parte da programação local do Setembro Verde
Palestra realizada pela SEDPcD em parceria com o município faz parte da programação local do Setembro Verde

Na tarde de ontem (8), integrantes da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) estiveram em Itupeva, na Região Metropolitana de Jundiaí, para promover a formação "Conhecendo as Deficiências". Durante a abertura do encontro, o representante da Pasta, Marcos da Costa, e o prefeito do município, Rogério Cavalin, falaram sobre a importância da sensibilização e do conhecimento sobre as diferentes realidades vivenciadas pelas pessoas com deficiência para ampliar a inclusão na sociedade.

Organizada pela Escola da Inclusão, da SEDPcD, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itupeva, a palestra teve como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados com a diversidade humana e as diferentes características das pessoas com deficiência. A proposta era mostrar a pluralidade desse universo, a fim de indicar as formas mais eficazes de eliminar barreiras, especialmente aquelas relacionadas à interação e ao atendimento.

“A palestra foi elaborada justamente para ilustrar como aplicar essas mudanças na prática, convidando o público a repensar atitudes, comportamentos e expressões presentes no cotidiano. A ideia era mostrar as melhores formas de agir ao estabelecer uma interação, seja ao guiar uma pessoa cega ou ao se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo”, explicou o palestrante e coordenador da Escola da Inclusão, Edílson de Andrade.

De acordo com o secretário Marcos da Costa, o objetivo é garantir que, por meio do conhecimento, as pessoas sejam mais inclusivas no dia a dia e deixem de praticar ações que causem exclusão. “Temos muitos projetos na Secretaria baseados na premissa de ampliar o acesso à informação para desconstruir preconceitos, e assim construir uma realidade mais inclusiva. Como a Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão, oferecida nas quatro universidades estaduais (USP, Unesp, Unicamp e Univesp), que já formou mais de 22 mil estudantes. São futuros profissionais que entram no mercado de trabalho preparados para considerar a acessibilidade e as necessidades das pessoas com deficiência”, detalhou.

O prefeito de Itupeva, Rogério Cavalin, afirmou ainda que a palestra faz parte da programação do Setembro Verde do município, dentro do calendário de atividades que buscam reforçar a conscientização e o reconhecimento das pessoas com deficiência como sujeitos de direitos, capazes de participar plenamente de todos os espaços da vida social. São ações organizadas em conjunto por diversas áreas, como Saúde e Educação, para avançar cada vez mais na pauta de inclusão e diversidade.

Também participaram do evento Isaque Messias, vice-prefeito municipal, Eliana Alencar, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Dayane Bandeira, diretora da Pessoa com Deficiência de Itupeva, e Aline Cavalin, primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itupeva.

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