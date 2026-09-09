Na tarde de ontem (8), integrantes da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) estiveram em Itupeva, na Região Metropolitana de Jundiaí, para promover a formação "Conhecendo as Deficiências". Durante a abertura do encontro, o representante da Pasta, Marcos da Costa, e o prefeito do município, Rogério Cavalin, falaram sobre a importância da sensibilização e do conhecimento sobre as diferentes realidades vivenciadas pelas pessoas com deficiência para ampliar a inclusão na sociedade.
Organizada pela Escola da Inclusão, da SEDPcD, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itupeva, a palestra teve como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados com a diversidade humana e as diferentes características das pessoas com deficiência. A proposta era mostrar a pluralidade desse universo, a fim de indicar as formas mais eficazes de eliminar barreiras, especialmente aquelas relacionadas à interação e ao atendimento.
“A palestra foi elaborada justamente para ilustrar como aplicar essas mudanças na prática, convidando o público a repensar atitudes, comportamentos e expressões presentes no cotidiano. A ideia era mostrar as melhores formas de agir ao estabelecer uma interação, seja ao guiar uma pessoa cega ou ao se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo”, explicou o palestrante e coordenador da Escola da Inclusão, Edílson de Andrade.
De acordo com o secretário Marcos da Costa, o objetivo é garantir que, por meio do conhecimento, as pessoas sejam mais inclusivas no dia a dia e deixem de praticar ações que causem exclusão. “Temos muitos projetos na Secretaria baseados na premissa de ampliar o acesso à informação para desconstruir preconceitos, e assim construir uma realidade mais inclusiva. Como a Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão, oferecida nas quatro universidades estaduais (USP, Unesp, Unicamp e Univesp), que já formou mais de 22 mil estudantes. São futuros profissionais que entram no mercado de trabalho preparados para considerar a acessibilidade e as necessidades das pessoas com deficiência”, detalhou.
O prefeito de Itupeva, Rogério Cavalin, afirmou ainda que a palestra faz parte da programação do Setembro Verde do município, dentro do calendário de atividades que buscam reforçar a conscientização e o reconhecimento das pessoas com deficiência como sujeitos de direitos, capazes de participar plenamente de todos os espaços da vida social. São ações organizadas em conjunto por diversas áreas, como Saúde e Educação, para avançar cada vez mais na pauta de inclusão e diversidade.
Também participaram do evento Isaque Messias, vice-prefeito municipal, Eliana Alencar, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Dayane Bandeira, diretora da Pessoa com Deficiência de Itupeva, e Aline Cavalin, primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itupeva.