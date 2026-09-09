09 de setembro de 2026
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FURTO

Estação da Sabesp é alvo de criminosos durante a madrugada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Questionados, eles confessaram que haviam furtado a estação da Sabesp
Questionados, eles confessaram que haviam furtado a estação da Sabesp


Dois homens foram presos pela Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira (9), em Cabreúva, suspeitos de furtarem fios elétricos da estação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A suspeita é de que a dupla pretendia vender o material a um receptador para conseguir dinheiro para comprar drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens caminhando pelo acostamento da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, acessando a avenida São Paulo. Ambos carregavam mochilas e transportavam um saco branco com grande quantidade de fios elétricos, o que despertou a suspeita da equipe.

Durante a abordagem, os militares localizaram diversos fios elétricos dentro da mochila de um dos suspeitos. Na mochila do outro foram encontradas ferramentas utilizadas para o corte da fiação, entre elas alicates e chaves de fenda, além de um saco contendo mais fios elétricos já retirados.

Questionados, os dois confessaram que haviam furtado o material da estação da Sabesp, localizada a cerca de 500 metros do local da abordagem. Eles também revelaram que aquela era a segunda vez que praticavam o mesmo crime no imóvel.

Durante a consulta aos antecedentes, os policiais constataram que um dos detidos já possuía histórico de envolvimento em ocorrências, principalmente por crimes de furto.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Cabreúva.

Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos dois suspeitos, que permaneceram à disposição da Justiça.

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