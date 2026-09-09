

Dois homens foram presos pela Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira (9), em Cabreúva, suspeitos de furtarem fios elétricos da estação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A suspeita é de que a dupla pretendia vender o material a um receptador para conseguir dinheiro para comprar drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens caminhando pelo acostamento da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, acessando a avenida São Paulo. Ambos carregavam mochilas e transportavam um saco branco com grande quantidade de fios elétricos, o que despertou a suspeita da equipe.

Durante a abordagem, os militares localizaram diversos fios elétricos dentro da mochila de um dos suspeitos. Na mochila do outro foram encontradas ferramentas utilizadas para o corte da fiação, entre elas alicates e chaves de fenda, além de um saco contendo mais fios elétricos já retirados.